https://ria.ru/20210304/zarplata-1599852188.html

"Коммунисты России" предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 Марта

"Коммунисты России" предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 Марта

Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T06:17

2021-03-04T06:17

2021-03-04T06:17

россия

максим сурайкин

коммунисты россии

международный женский день

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день 8 Марта, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, соответствующее предложение направлено в Госдуму.Также он отметил, что в среднем женщины-работницы в России получают меньше мужчин, как было и в СССР, но если в советское время на предприятиях и в организациях этот праздник отмечался широко, то сегодня многие работодатели частного сектора его игнорируют."Продолжаются время от времени и призывы отменить праздник от разных одиозных личностей", - добавил Сурайкин.Помимо этого, для работников-мужчин тоже можно предусмотреть аналогичную меру социальной поддержки к 23 февраля, отметил он.

https://ria.ru/20210303/tsvety-1599747773.html

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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, международный женский день, общество