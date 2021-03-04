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"Коммунисты России" предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 Марта
"Коммунисты России" предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 Марта
Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T06:17
2021-03-04T06:17
россия
максим сурайкин
коммунисты россии
международный женский день
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день 8 Марта, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.По его словам, соответствующее предложение направлено в Госдуму.Также он отметил, что в среднем женщины-работницы в России получают меньше мужчин, как было и в СССР, но если в советское время на предприятиях и в организациях этот праздник отмечался широко, то сегодня многие работодатели частного сектора его игнорируют."Продолжаются время от времени и призывы отменить праздник от разных одиозных личностей", - добавил Сурайкин.Помимо этого, для работников-мужчин тоже можно предусмотреть аналогичную меру социальной поддержки к 23 февраля, отметил он.
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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, международный женский день, общество

"Коммунисты России" предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 Марта

06:17 04.03.2021
 
© Fotolia / sakkmesterkeЖенщина строит башню из монет
Женщина строит башню из монет - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Fotolia / sakkmesterke
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением законодательно обязать работодателей выплачивать женщинам подарочную 13-ю зарплату в Международный женский день 8 Марта, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"Предлагаем законодателю обязать работодателя любой формы собственности выплачивать наемным работникам-женщинам 13-ю зарплату ежегодно накануне 8 Марта как меру социальной поддержки трудящихся женщин. Если парламент примет такое решение, Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки", - рассказал Сурайкин.
По его словам, соответствующее предложение направлено в Госдуму.
Также он отметил, что в среднем женщины-работницы в России получают меньше мужчин, как было и в СССР, но если в советское время на предприятиях и в организациях этот праздник отмечался широко, то сегодня многие работодатели частного сектора его игнорируют.
"Продолжаются время от времени и призывы отменить праздник от разных одиозных личностей", - добавил Сурайкин.
Помимо этого, для работников-мужчин тоже можно предусмотреть аналогичную меру социальной поддержки к 23 февраля, отметил он.
Розы - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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