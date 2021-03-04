https://ria.ru/20210304/zakarpate-1599852325.html

Украинцев разозлила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России

Украинцев разозлила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России

Украинских пользователей Сети возмутила шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T06:18

2021-03-04T06:18

2021-03-04T10:44

игорь матович

вакцина "спутник v"

россия

мид украины

словакия

украина

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинских пользователей Сети возмутила шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России Закарпатскую Украину. "Это есть не что иное, как притязания на чужие территории", — возмутился пользователь @angelys667."Такая мысль не возникла на пустом месте. Где-то, похоже, все-таки слышал, обсуждал, шутил", — заподозрил @prostovliz."С вами ведут себя так, как вы выглядите, — пустые места, а благодаря вам всем во власти — и с Украиной", — заявила @Nataly86226755."Я считаю, надо написать властям Австрии, что украинцы охотно поменяют большую часть Словакии на несколько десятков "Пандуров" (бронемашин. — Прим. ред.) и халявную экскурсию по Хофбургу (королевской резиденции в Вене. — Прим. ред.), если что", — предложил @PotsPunker."Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия "ноту протеста" после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?" — задалась вопросом @OneSvetla."Кроме этого "кукареку" в Twitter, будут какие-то действия? Об Украину ноги в очередной раз вытерли, спасибо власти зеленого малоросса", — заметил @PoMaH_25."Ваша реакция в твиттере — это, конечно, классно, но где официальные действия Украины?" — спросила @tvoyamriya.Шутка Матовича прозвучала в его интервью Radio Expres, причем премьер сразу же пояснил, что никаких условий для поставок вакцины Россия не выдвигала. Но на Украине из-за этого разразился скандал: МИД выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе и потребовал от Матовича официальных извинений.

https://ria.ru/20210303/obida-1599842863.html

https://ria.ru/20200226/1565240813.html

россия

словакия

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игорь матович, вакцина "спутник v", россия, мид украины, словакия, украина, в мире