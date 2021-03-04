Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/zakarpate-1599852325.html
Украинцев разозлила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России
Украинцев разозлила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России
Украинских пользователей Сети возмутила шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T06:18
2021-03-04T10:44
игорь матович
вакцина "спутник v"
россия
мид украины
словакия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151681/51/1516815135_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_418dac09af5ec9cd439bbb7aadafd2ac.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинских пользователей Сети возмутила шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России Закарпатскую Украину. "Это есть не что иное, как притязания на чужие территории", — возмутился пользователь @angelys667."Такая мысль не возникла на пустом месте. Где-то, похоже, все-таки слышал, обсуждал, шутил", — заподозрил @prostovliz."С вами ведут себя так, как вы выглядите, — пустые места, а благодаря вам всем во власти — и с Украиной", — заявила @Nataly86226755."Я считаю, надо написать властям Австрии, что украинцы охотно поменяют большую часть Словакии на несколько десятков "Пандуров" (бронемашин. — Прим. ред.) и халявную экскурсию по Хофбургу (королевской резиденции в Вене. — Прим. ред.), если что", — предложил @PotsPunker."Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия "ноту протеста" после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?" — задалась вопросом @OneSvetla."Кроме этого "кукареку" в Twitter, будут какие-то действия? Об Украину ноги в очередной раз вытерли, спасибо власти зеленого малоросса", — заметил @PoMaH_25."Ваша реакция в твиттере — это, конечно, классно, но где официальные действия Украины?" — спросила @tvoyamriya.Шутка Матовича прозвучала в его интервью Radio Expres, причем премьер сразу же пояснил, что никаких условий для поставок вакцины Россия не выдвигала. Но на Украине из-за этого разразился скандал: МИД выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе и потребовал от Матовича официальных извинений.
https://ria.ru/20210303/obida-1599842863.html
https://ria.ru/20200226/1565240813.html
россия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151681/51/1516815135_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_9a7963892d13017b2e975ba22b93b55e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь матович, вакцина "спутник v", россия, мид украины, словакия, украина, в мире

Украинцев разозлила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России

06:18 04.03.2021 (обновлено: 10:44 04.03.2021)
 
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation / Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинских пользователей Сети возмутила шутка премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину "Спутник V" передать России Закарпатскую Украину.
"Это есть не что иное, как притязания на чужие территории", — возмутился пользователь @angelys667.
"Такая мысль не возникла на пустом месте. Где-то, похоже, все-таки слышал, обсуждал, шутил", — заподозрил @prostovliz.
"С вами ведут себя так, как вы выглядите, — пустые места, а благодаря вам всем во власти — и с Украиной", — заявила @Nataly86226755.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 23:37
Кулеба обиделся на слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России
"Я считаю, надо написать властям Австрии, что украинцы охотно поменяют большую часть Словакии на несколько десятков "Пандуров" (бронемашин. — Прим. ред.) и халявную экскурсию по Хофбургу (королевской резиденции в Вене. — Прим. ред.), если что", — предложил @PotsPunker.
"Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия "ноту протеста" после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?" — задалась вопросом @OneSvetla.
"Кроме этого "кукареку" в Twitter, будут какие-то действия? Об Украину ноги в очередной раз вытерли, спасибо власти зеленого малоросса", — заметил @PoMaH_25.
"Ваша реакция в твиттере — это, конечно, классно, но где официальные действия Украины?" — спросила @tvoyamriya.
Шутка Матовича прозвучала в его интервью Radio Expres, причем премьер сразу же пояснил, что никаких условий для поставок вакцины Россия не выдвигала. Но на Украине из-за этого разразился скандал: МИД выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе и потребовал от Матовича официальных извинений.
Город Ужгород - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля 2020, 16:48
Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей
 
Игорь МатовичВакцина "Спутник V"РоссияМИД УкраиныСловакияУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:53Минздрав разработал проект о диспансеризации
13:51Эксперт назвал введение цифрового налога мировым трендом
13:44Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
Лента новостейМолния