Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:41 04.03.2021 (обновлено: 10:09 04.03.2021)
Посетительнице не понравилось, что продавщица разговаривала с ней на украинском языке. Женщина заявила, что не понимает, почему ее лишила права на русскую речь. Она отказалась говорить на украинском языке и предложила сотруднице вспомнить, "кем были первые граждане в истории города". Женщина также потребовала от продавщицы перейти на русский, назвав государственный язык Украины "говяжьим".
В это время в магазине также находился мужчина, который написал жалобу на то, что их отказались обслужить на русском.
Администрация магазина, в свою очередь, никакого нарушения в случившемся не увидела.
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В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.