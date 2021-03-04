https://ria.ru/20210304/yazyk-1599847627.html

Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"

Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"

В Одессе разразился новый скандал на языковой почве после того, как покупательница в одном из магазинов резко отозвалась об украинском языке, сообщает местный... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T01:41

2021-03-04T01:41

2021-03-04T10:09

ситуация на украине

одесса

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/102461/37/1024613786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a4fddcf713626989c05f7faa277ce04.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Одессе разразился новый скандал на языковой почве после того, как покупательница в одном из магазинов резко отозвалась об украинском языке, сообщает местный портал 048.ua.Посетительнице не понравилось, что продавщица разговаривала с ней на украинском языке. Женщина заявила, что не понимает, почему ее лишила права на русскую речь. Она отказалась говорить на украинском языке и предложила сотруднице вспомнить, "кем были первые граждане в истории города". Женщина также потребовала от продавщицы перейти на русский, назвав государственный язык Украины "говяжьим".В это время в магазине также находился мужчина, который написал жалобу на то, что их отказались обслужить на русском.Администрация магазина, в свою очередь, никакого нарушения в случившемся не увидела.В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.В стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка. Так, писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за проводницы, говорившей по-русски, а бывший депутат Ирина Фарион призывала к насилию в отношении русскоязычных украинцев. Летом 2018 года подполковнику погранслужбы сломали челюсть в мариупольском кафе после того, как он потребовал меню на государственном языке, а в ноябре прошлого года бывший мэр Славянска устроил скандал в караоке-баре из-за песен Олега Газманова.

https://ria.ru/20210214/drozdov-1597390859.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, одесса, украина, в мире