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WhatsApp запустил важную функцию для пользователей Windows и Mac
WhatsApp запустил важную функцию для пользователей Windows и Mac
Для настольной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:19
2021-03-04T14:19
2021-03-04T14:19
наука
windows
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Для настольной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на заявление компании.Теперь звонки могут осуществлять пользователи клиента мессенджера для компьютеров Windows и Mac. Голосовые и видеозвонки WhatsApp для ПК работают как в портретной, так и в альбомной ориентации и всегда отображаются поверх других открытых приложений. WhatsApp тестировал эту функцию с конца 2020 года, когда некоторые пользователи программы получили возможность пользоваться звонками в бета-режиме. Сейчас доступны только вызовы между двумя пользователями. Возможно, WhatsApp расширит функционал, включив в него групповые голосовые и видеозвонки в будущем.
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