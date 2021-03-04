https://ria.ru/20210304/whatsapp-1599916587.html

WhatsApp запустил важную функцию для пользователей Windows и Mac

WhatsApp запустил важную функцию для пользователей Windows и Mac

Для настольной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на заявление компании. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:19

2021-03-04T14:19

2021-03-04T14:19

наука

windows

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Для настольной версии мессенджера WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на заявление компании.Теперь звонки могут осуществлять пользователи клиента мессенджера для компьютеров Windows и Mac. Голосовые и видеозвонки WhatsApp для ПК работают как в портретной, так и в альбомной ориентации и всегда отображаются поверх других открытых приложений. WhatsApp тестировал эту функцию с конца 2020 года, когда некоторые пользователи программы получили возможность пользоваться звонками в бета-режиме. Сейчас доступны только вызовы между двумя пользователями. Возможно, WhatsApp расширит функционал, включив в него групповые голосовые и видеозвонки в будущем.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, whatsapp inc., технологии