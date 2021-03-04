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Аккаунт президента Киргизии в Facebook взломали

Аккаунт президента Киргизии в Facebook взломали

Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:14

2021-03-04T09:14

2021-03-04T09:14

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садыр жапаров

киргизия

технологии

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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.По словам Байтерек, "Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания".О каких конкретно высказываниях идет речь, пресс-секретарь главы государства не уточнила.

https://ria.ru/20210114/moshennichestvo-1592962360.html

киргизия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, садыр жапаров, киргизия, технологии, в мире