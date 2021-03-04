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Аккаунт президента Киргизии в Facebook взломали
Аккаунт президента Киргизии в Facebook взломали
Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:14
2021-03-04T09:14
2021-03-04T09:14
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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.По словам Байтерек, "Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания".О каких конкретно высказываниях идет речь, пресс-секретарь главы государства не уточнила.
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