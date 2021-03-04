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Аккаунт президента Киргизии в Facebook взломали
Аккаунт президента Киргизии в Facebook взломали
Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:14
2021-03-04T09:14
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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.По словам Байтерек, "Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания".О каких конкретно высказываниях идет речь, пресс-секретарь главы государства не уточнила.
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facebook, садыр жапаров, киргизия, технологии, в мире

Аккаунт президента Киргизии в Facebook взломали

09:14 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. Неизвестные взломали страницу президента Киргизии Садыра Жапарова в соцсети Facebook и оставили ряд комментариев от его лица, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.
"Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами. Глава государства не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook", - заявила она.
По словам Байтерек, "Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания".
О каких конкретно высказываниях идет речь, пресс-секретарь главы государства не уточнила.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Раскрыта новая схема взлома аккаунтов в соцсети "ВКонтакте"
 
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