https://ria.ru/20210304/vyplaty-1599952587.html

Глава Приамурья одобрил увеличение выплаты уезжающим в села специалистам

Глава Приамурья одобрил увеличение выплаты уезжающим в села специалистам

Молодые специалисты, уезжающие работать в села Амурской области, смогут получить до 800 тысяч рублей подъемных, новые меры поддержки одобрил губернатор Василий... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:03

2021-03-04T17:03

2021-03-04T17:03

василий орлов

амурская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/45/1558194597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1de3abdf8865e97eb2aa7d35571cf277.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Молодые специалисты, уезжающие работать в села Амурской области, смогут получить до 800 тысяч рублей подъемных, новые меры поддержки одобрил губернатор Василий Орлов, сообщает правительство Приамурья.Привлечение кадров на предприятия АПК области обсудили на заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Приамурья, а нем принял участие губернатор. Сегодня молодые специалисты, едущие в села, могут получить 150 тысяч рублей из областного бюджета.Со ссылкой на министра сельского хозяйства области Олега Туркова сообщается, что молодому специалисту, окончившему вуз или колледж, выплатят единовременно 800 тысяч рублей, если он поедет работать на север региона, и 400 тысяч - если он отправится в центральные районы области, 200 тысяч рублей – если в южные."У нас сегодня достаточно много мер поддержки сельского хозяйства, мы готовы расширять этот спектр. С 2019 года в Приамурье действует нулевая квота на использование иностранной рабочей силы в сфере сельского хозяйства, и этот запрет продолжит действовать. Безусловно, мы обязаны готовить свои кадры, иначе рано или поздно столкнемся с их колоссальной нехваткой. Перед нами сейчас стоит стратегическая задача, и мы не просто идем на запрет иностранных рабочих, но и готовы всячески поддержать подготовку наших специалистов", - отметил Орлов, чьи слова приводятся в сообщении.Ещё одной формой поддержки молодых специалистов аграрной сферы в Приамурье стало проведение демонстрационных экзаменов, на которых смогут присутствовать работодатели. В Амурском аграрном колледже в декабре 2020 года впервые провели промежуточную аттестацию по специальности "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" в форме демонстрационного экзамена. В этом году колледж планирует получить сертификаты для проведения таких экзаменов и по другим специальностям.

https://ria.ru/20210225/tsentr-1598908718.html

https://ria.ru/20210213/priamure-1597301440.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, общество