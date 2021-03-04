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Разработан метод точного определения биологического возраста
Разработан метод точного определения биологического возраста
Немецким биологам впервые удалось создать метод точного определения биологического возраста по экспрессии генов — транскриптому. Ученые назвали новый метод BiT... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:32
2021-03-04T12:32
2021-03-04T12:32
наука
старение
биология
здоровье
германия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Немецким биологам впервые удалось создать метод точного определения биологического возраста по экспрессии генов — транскриптому. Ученые назвали новый метод BiT — бинаризованные часы транскриптомного старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.Биологическое старение — главный фактор множества заболеваний, снижения функции органов и общей прогрессирующей утраты физиологической целостности систем организма. Все люди стареют по-разному, и биологический возраст может порой существенно отличаться от хронологического. Поэтому ученые постоянно ищут биомаркеры старения, по которым можно оценить биологический возраст организма. Это важно для выявления генетических и внешних факторов, влияющих на процесс старения, и разработки потенциальных методов омолаживания и лечения возрастных заболеваний.До сих пор методы определения биологического возраста основывались в основном на анализе ДНК, в структуре которой с возрастом меняется степень метилирования — присоединения метильной группы к определенным генам. Ученые отслеживают эти так называемые эпигенетические изменения генома, или эпигенетические метки ДНК и по их набору оценивают уровень старения организма.Исследователи из Кельнского университета биоинформатик Дэвид Мейер (David Meyer) и генетик Бьерн Шумахер (Björn Schumacher) использовали для оценки биологического возраста транскриптом — набор генов, которые считываются из ДНК при производстве белков. До этого не удавалось разработать точные часы старения на основе активности генов в силу сложности метода и неоднозначности результатов.В качестве модельного организма для своих экспериментов авторы использовали круглого червя-нематоду Caenorhabditis elegans, продолжительность жизни генов которого точно известна. Управляя внешними воздействиями, такими как ультрафиолетовое излучение или питание, ученые наблюдали, как при этом меняется экспрессия примерно 1000 генов и общая продолжительность жизни организма."Удивительно, но эта простая процедура позволила очень точно предсказать биологический возраст, близкий к теоретическому пределу, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Бьерна Шумахера, директора Института стабильности генома при старении и болезнях и Центра молекулярной медицины Кельна. — Что очень важно, эти часы старения хорошо работают и в старшем возрасте, который раньше было трудно измерить, потому что колебания активности генов в старости особенно высоки".Исследователи считают, что метод BiT также можно применять для быстрой и очень точной оценки биологического возраста человека."Поскольку метод BiT основан исключительно на активности генов, его можно применить к любому организму. Измерение биологического возраста важно для определения влияния окружающей среды, диеты или лечения на процесс старения и развитие возрастных заболеваний. Таким образом, эти часы могут найти широкое применение в геронтологических исследованиях", — говорит ученый.Достичь высокой точности транскриптомных часов старения авторам удалось за счет использования математического приема, устраняющего различия в активности генов, которые они разделили на две группы — "включенные" и "выключенные", и анализировали вариативность в каждой группе отдельно.
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старение, биология, здоровье, германия
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Немецким биологам впервые удалось создать метод точного определения биологического возраста по экспрессии генов — транскриптому. Ученые назвали новый метод BiT — бинаризованные часы транскриптомного старения. Результаты исследования опубликованы
в журнале Aging Cell.
Биологическое старение — главный фактор множества заболеваний, снижения функции органов и общей прогрессирующей утраты физиологической целостности систем организма.
Все люди стареют по-разному, и биологический возраст может порой существенно отличаться от хронологического. Поэтому ученые постоянно ищут биомаркеры старения, по которым можно оценить биологический возраст организма. Это важно для выявления генетических и внешних факторов, влияющих на процесс старения, и разработки потенциальных методов омолаживания и лечения возрастных заболеваний.
До сих пор методы определения биологического возраста основывались в основном на анализе ДНК, в структуре которой с возрастом меняется степень метилирования — присоединения метильной группы к определенным генам. Ученые отслеживают эти так называемые эпигенетические изменения генома, или эпигенетические метки ДНК и по их набору оценивают уровень старения организма.
Исследователи из Кельнского университета биоинформатик Дэвид Мейер (David Meyer) и генетик Бьерн Шумахер (Björn Schumacher) использовали для оценки биологического возраста транскриптом — набор генов, которые считываются из ДНК при производстве белков. До этого не удавалось разработать точные часы старения на основе активности генов в силу сложности метода и неоднозначности результатов.
В качестве модельного организма для своих экспериментов авторы использовали круглого червя-нематоду Caenorhabditis elegans, продолжительность жизни генов которого точно известна. Управляя внешними воздействиями, такими как ультрафиолетовое излучение или питание, ученые наблюдали, как при этом меняется экспрессия примерно 1000 генов и общая продолжительность жизни организма.
"Удивительно, но эта простая процедура позволила очень точно предсказать биологический возраст, близкий к теоретическому пределу, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Бьерна Шумахера, директора Института стабильности генома при старении и болезнях и Центра молекулярной медицины Кельна
. — Что очень важно, эти часы старения хорошо работают и в старшем возрасте, который раньше было трудно измерить, потому что колебания активности генов в старости особенно высоки".
Исследователи считают, что метод BiT также можно применять для быстрой и очень точной оценки биологического возраста человека.
"Поскольку метод BiT основан исключительно на активности генов, его можно применить к любому организму. Измерение биологического возраста важно для определения влияния окружающей среды, диеты или лечения на процесс старения и развитие возрастных заболеваний. Таким образом, эти часы могут найти широкое применение в геронтологических исследованиях", — говорит ученый.
Достичь высокой точности транскриптомных часов старения авторам удалось за счет использования математического приема, устраняющего различия в активности генов, которые они разделили на две группы — "включенные" и "выключенные", и анализировали вариативность в каждой группе отдельно.