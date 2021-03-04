https://ria.ru/20210304/volontery-1599932315.html

Путин поддержал участие волонтеров в политике

Путин поддержал участие волонтеров в политике

Возможность оказаться во власти нужно дать людям разных взглядов и убеждений, это поможет подобрать подходы к решению проблем в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:35

2021-03-04T15:35

2021-03-04T17:54

россия

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Возможность оказаться во власти нужно дать людям разных взглядов и убеждений, это поможет подобрать подходы к решению проблем в России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе". Президент отметил, что не против участия добровольцев в политической жизни страны."Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20210214/vlast-1597383893.html

россия

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россия, владимир путин, общество, политика