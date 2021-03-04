https://ria.ru/20210304/voditel-1599981162.html

Сбивший семью под Воронежем водитель получил десять лет колонии

Сбивший семью под Воронежем водитель получил десять лет колонии

Павловский районный суд приговорил к 10 годам колонии водителя, который под Воронежем в пьяном виде сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:50

2021-03-04T18:50

2021-03-04T18:50

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Павловский районный суд приговорил к 10 годам колонии водителя, который под Воронежем в пьяном виде сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка, сообщает прокуратура области.Авария произошла в 23.30 мск 8 марта 2020 года в селе Воронцовка Павловского района. По данным полиции, 28-летний водитель ВАЗ, местный житель, врезался на обочине в пешеходов - семью из пяти человек. В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина погибли, 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток попали в больницу. Выяснилось, что водитель был пьян и не справился с управлением.По факту полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека".Кроме того, суд взыскал с подсудимого в счет компенсации морального вреда потерпевшим 3,5 миллиона рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.Как отмечает прокуратура, подсудимый вину отрицал, не признавал того, что был в состоянии алкогольного опьянения, говорил, что выпил уже после ДТП - "в связи с переживанием случившегося". Наезд на пешеходов мужчина объяснял попаданием колеса автомобиля в выбоину на дороге и разгерметизацией покрышек.

https://ria.ru/20200101/1563067429.html

https://ria.ru/20210302/prigovor-1599625402.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, происшествия