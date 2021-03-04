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Сбивший семью под Воронежем водитель получил десять лет колонии
Сбивший семью под Воронежем водитель получил десять лет колонии
Павловский районный суд приговорил к 10 годам колонии водителя, который под Воронежем в пьяном виде сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:50
2021-03-04T18:50
2021-03-04T18:50
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Павловский районный суд приговорил к 10 годам колонии водителя, который под Воронежем в пьяном виде сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка, сообщает прокуратура области.Авария произошла в 23.30 мск 8 марта 2020 года в селе Воронцовка Павловского района. По данным полиции, 28-летний водитель ВАЗ, местный житель, врезался на обочине в пешеходов - семью из пяти человек. В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина погибли, 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток попали в больницу. Выяснилось, что водитель был пьян и не справился с управлением.По факту полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека".Кроме того, суд взыскал с подсудимого в счет компенсации морального вреда потерпевшим 3,5 миллиона рублей.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.Как отмечает прокуратура, подсудимый вину отрицал, не признавал того, что был в состоянии алкогольного опьянения, говорил, что выпил уже после ДТП - "в связи с переживанием случившегося". Наезд на пешеходов мужчина объяснял попаданием колеса автомобиля в выбоину на дороге и разгерметизацией покрышек.
https://ria.ru/20200101/1563067429.html
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воронеж, происшествия
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости.
Павловский районный суд приговорил к 10 годам колонии водителя, который под Воронежем
в пьяном виде сбил семью из пяти человек, двух из них – насмерть, включая ребенка, сообщает прокуратура области.
Авария произошла в 23.30 мск 8 марта 2020 года в селе Воронцовка Павловского района
. По данным полиции, 28-летний водитель ВАЗ, местный житель, врезался на обочине в пешеходов - семью из пяти человек. В результате ДТП восьмилетний мальчик и 58-летняя женщина погибли, 61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток попали в больницу. Выяснилось, что водитель был пьян и не справился с управлением.
По факту полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека".
"Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с подсудимого в счет компенсации морального вреда потерпевшим 3,5 миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Как отмечает прокуратура, подсудимый вину отрицал, не признавал того, что был в состоянии алкогольного опьянения, говорил, что выпил уже после ДТП - "в связи с переживанием случившегося". Наезд на пешеходов мужчина объяснял попаданием колеса автомобиля в выбоину на дороге и разгерметизацией покрышек.