https://ria.ru/20210304/vizit-1599812249.html

Вместе против Москвы: что Евросоюз обещает Молдавии, Грузии и Украине

Вместе против Москвы: что Евросоюз обещает Молдавии, Грузии и Украине

Евросоюз определился: курс в отношении России ужесточают. Глава Совета Европы Шарль Мишель в турне по трем странам "Восточного партнерства" выразил поддержку... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:13

майя санду

евросовет

донецкая народная республика

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

владимир зеленский

михаил саакашвили

луганская область

молдавия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Софья Мельничук, Галия Ибрагимова. Евросоюз определился: курс в отношении России ужесточают. Глава Совета Европы Шарль Мишель в турне по трем странам "Восточного партнерства" выразил поддержку властям Молдавии, Грузии и Украины. И для убедительности посетил "чувствительные" регионы — Донецкую область, пограничные с Южной Осетией грузинские территории. Чем ЕС хочет помочь восточным соседям, разбиралось РИА Новости.Условная помощьНачал Шарль Мишель с Кишинева, где встретился с президентом Молдавии Майей Санду. Ее приход на пост, по его словам, открыл окно возможностей для более тесных отношений с Брюсселем. В республику уже поступил первый транш в 50 миллионов евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Страна получит еще столько же, если выполнит условия ЕС. Главное из них — приверженность демократическим принципам, подчеркнул Мишель. На совместной конференции Санду уверяла, что готова избавить страну от коррупции, но ей мешают некоторые депутаты. В надежде на досрочные выборы в парламент президент не дает собрать новый кабинет министров. После вынужденной отставки премьера Иона Кику в правительстве кризис.Мишель поддержал чаяния Санду: "Госпожа президент, Европа на вашей стороне".Впрочем, словесными интервенциями влияние Евросоюза и ограничится. "Ту помощь, которую могли, — заявления от лица послов и главы делегации ЕС — они уже оказали, — отмечает директор молдавского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы. — Вряд ли европейцы будут работать с правительством, которое назначал нынешний парламент, ведь в нем заседают депутаты, фигурирующие в деле о хищении миллиарда долларов из трех молдавских банков. На этом официальная поддержка ЕС закончилась".Поэтому визит Мишеля — акт скорее символический. Хотя поставки вакцины — все же помощь, направленная прежде всего на укрепление имиджа Санду перед возможными парламентскими выборами, добавляет эксперт. Правда, в ближайшую неделю начнут привозить препараты по линии международного механизма COVAX, а реально программу вакцинации проводит правительство, сформированное год назад социалистами.Состоятся выборы или нет — станет понятно в конце марта. Тогда Санду подаст заявление в Конституционный суд с просьбой констатировать политический кризис, который можно разрешить только путем досрочного голосования. Манастырлы отмечает: проевропейская партия "Действие и солидарность", судя по опросам, получит большинство голосов. Однако если КС не согласится с доводами президента, ближайшие четыре года, вероятно, пройдут в такой же турбулентности. Впрочем, молдаванам не привыкать.Договорились договоритьсяТурне глава Евросовета продолжил в Грузии. После победы правящей "Грузинской мечты" на октябрьских выборах в парламент начались волнения — оппозиция считает, что результаты сфальсифицировали. Масла в огонь добавил арест Никанора Мелии — главы партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".Шарль Мишель пригласил стороны за стол переговоров. "Нерешенных проблем много, но воля к поиску решений есть у всех", — написал он в твиттере, подводя итоги встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и представителей оппозиции. Впрочем, противники признали — беседа с Мишелем ни к какой конкретике не привела. Договорились продолжать обсуждения."Европейцы проявили дипломатический дилетантизм, — полагает Арчил Сихарулидзе, основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation. — Дело не в том, что стороны не могут договориться, — они этого не хотят". Власть победила на выборах, и ей нет смысла уступать, объясняет он. А оппозиция не может сместить правительство так, как угодно: Запад дал понять, что ей следует подчиняться закону, разделять ответственность и войти в парламент."Европа не призовет к повторным выборам, — говорит Сихарулидзе. — Во-первых, не Западу это решать. Во-вторых, повторное голосование продемонстрирует, что законную власть можно сменить. И если беззаконие свершится один раз, не закончится никогда".Визит Шарля Мишеля в село Хурвалети на границе с Южной Осетией — лишь популистский жест, считает эксперт. В ЕС прекрасно понимают, что Россия не признает целостность Грузии в том виде, в каком ее себе представляют Брюссель и Тбилиси. И хотя поездка в спорный регион ни на что не повлияет, это важный ход, указывающий на поддержку суверенитета Грузии.За реформы и ДонбассТурне Мишеля завершилось на Украине и сопровождалось акциями протеста: в центр Киева вышли журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый независимый". Они и раньше пытались передать обращение Мишелю, но безуспешно.Однако первым делом европеец отправился не в столицу, а в Донбасс — в поселок Счастье Луганской области."Мы предоставляем разностороннюю помощь и предпринимаем все возможные усилия, чтобы поддержать формат "нормандской четверки" и работу трехсторонней контактной группы. Главное — принести людям Донбасса мир. А путь к нему — полное выполнение минских договоренностей", — объявил глава Евросовета на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским. Дипломат заверил, что санкции ЕС против России останутся в силе.Визит Шарля Мишеля на Украину был скорее ознакомительным — Евросоюз стремится обозначить участие в местных событиях с учетом нестабильности в регионе, полагает украинский эксперт, автор Московского центра Карнеги Виктор Скоркин."Мирный процесс в полном тупике, — продолжает он. — Администрация Зеленского сперва под давлением национал-патриотической оппозиции, а теперь уже исходя из собственных установок фактически отказывается принимать Донбасс на условиях, прописанных в Минских соглашениях. Да и сами ДНР и ЛНР хотят скорее интеграции с Россией, чем с Украиной".В то же время Киев и непризнанные республики разрабатывают нереалистичные дорожные карты со взаимоисключающими требованиями. На этом фоне Евросоюз, вероятно, хочет сыграть роль миротворца, рассуждает Скоркин, добавляя, что это вряд ли поможет.При этом Мишель поддержал Зеленского, отметив усилия властей по борьбе с коррупцией и даже прогресс в этом деле. "Судебная власть — закрытая привилегированная корпорация. Сложно ожидать, что президент одним махом проведет такие сложнейшие институциональные преобразования", — указывает Скоркин. Но команде украинского лидера стоит ожидать и ответных ударов от коррупционной системы, которая, конечно, никаких реформ не желает.Судя по всему, главной задачей Шарля Мишеля было заверить партнеров в готовности прийти на помощь. Однако, например, обещания "не оставить без вакцин" звучали на фоне нехватки препаратов в самом Евросоюзе. Поставки AstraZeneca срывались, и до 31 марта Брюссель запретил вывозить их за пределы блока.Тем не менее в преддверии саммита ЕС, который пройдет 25-26 марта, Шарль Мишель сделал то, чего не получилось в начале февраля у Жозепа Борреля, — обозначил курс на ужесточение отношений с Россией. На фоне визита вступили в силу персональные санкции против российских чиновников из-за дела Алексея Навального. А значит, поездка представителя Евросоюза выглядит чуть более содержательно.

https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html

https://ria.ru/20210219/gruziya-1598069534.html

https://ria.ru/20210222/poroshenko-1598354042.html

донецкая народная республика

луганская область

молдавия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, евросовет, донецкая народная республика, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, владимир зеленский, михаил саакашвили, луганская область, молдавия, грузия, в мире