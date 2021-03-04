https://ria.ru/20210304/veterany-1599945328.html

Путин высказался о тех, кто пренебрежительно относится к ветеранам

Путин высказался о тех, кто пренебрежительно относится к ветеранам

Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными попытки переписать историю Великой Отечественной войны. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:30

2021-03-04T16:30

2021-03-04T18:10

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными попытки переписать историю Великой Отечественной войны.Один из участников встречи главы государства с волонтерами акции "Мы вместе" эмоционально высказался о людях, пытающихся оскорбить ветеранов и изменить оценку событий тех лет."Ну зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранов, потому что это люди особой закваски, особой крепости духа", — сказал Путин.При этом президент заявил, что сейчас они, в силу возраста, нуждаются в поддержке.В феврале в Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов. Они предусматривают введение уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства и за оскорбление памяти защитников. Теперь такие действия будут считаться одной из форм реабилитации нацизма. Наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы и штрафа в пять миллионов рублей.

https://ria.ru/20210228/frontoviki-1599249269.html

https://ria.ru/20210302/matvienko-1599555835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Они сами себе зубы переломают” – Путин о тех, кто оскорбляет ветеранов Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто занимается переписыванием истории Великой Отечественной войны и пренебрежительно относится к ветеранам, сами в бессильной злобе переломают себе зубы. Глава государства в четверг, 4 марта, провел встречу с волонтерами акции "Мы вместе". 2021-03-04T16:30 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, общество