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Путин высказался о тех, кто пренебрежительно относится к ветеранам
Путин высказался о тех, кто пренебрежительно относится к ветеранам
Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными попытки переписать историю Великой Отечественной войны. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:30
2021-03-04T18:10
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными попытки переписать историю Великой Отечественной войны.Один из участников встречи главы государства с волонтерами акции "Мы вместе" эмоционально высказался о людях, пытающихся оскорбить ветеранов и изменить оценку событий тех лет."Ну зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранов, потому что это люди особой закваски, особой крепости духа", — сказал Путин.При этом президент заявил, что сейчас они, в силу возраста, нуждаются в поддержке.В феврале в Госдуму внесли поправки об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов. Они предусматривают введение уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства и за оскорбление памяти защитников. Теперь такие действия будут считаться одной из форм реабилитации нацизма. Наказание по этой статье может достигать пяти лет лишения свободы и штрафа в пять миллионов рублей.
https://ria.ru/20210228/frontoviki-1599249269.html
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“Они сами себе зубы переломают” – Путин о тех, кто оскорбляет ветеранов
Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто занимается переписыванием истории Великой Отечественной войны и пренебрежительно относится к ветеранам, сами в бессильной злобе переломают себе зубы. Глава государства в четверг, 4 марта, провел встречу с волонтерами акции "Мы вместе".
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владимир путин, общество

Путин высказался о тех, кто пренебрежительно относится к ветеранам

16:30 04.03.2021 (обновлено: 18:10 04.03.2021)
 
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бессмысленными попытки переписать историю Великой Отечественной войны.
Один из участников встречи главы государства с волонтерами акции "Мы вместе" эмоционально высказался о людях, пытающихся оскорбить ветеранов и изменить оценку событий тех лет.
"Ну зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранов, потому что это люди особой закваски, особой крепости духа", — сказал Путин.
При этом президент заявил, что сейчас они, в силу возраста, нуждаются в поддержке.
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