https://ria.ru/20210304/vektor-1599987990.html
Центр "Вектор" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19
Центр "Вектор" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19
Центр "Вектор" рассчитывает за полгода произвести 11 миллионов доз вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", сообщил журналистам директор РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:36
2021-03-04T19:36
2021-03-04T19:36
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
ринат максютов
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 4 мар - РИА Новости. Центр "Вектор" рассчитывает за полгода произвести 11 миллионов доз вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", сообщил журналистам директор центра Ринат Максютов.По его словам, в феврале центр выпустил 475 тысяч доз, и рассчитывает, что к середине марта все они должны выйти в гражданский оборот. В марте "Вектор" планирует выпустить 1,5 миллиона доз и затем продолжить масштабирование производства.Максютов также сообщил, что центр получил более 50 запросов из других стран на поставку вакцины и проведение клинических исследований в этих странах. Однако пока не будут удовлетворены потребности России, их не рассматривают, добавил директор "Вектора"."Вопрос нами тоже рассматривается, но в первую очередь мы должны удовлетворить потребности РФ", - сказал Максютов.
https://ria.ru/20210228/antitela-1599281110.html
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество