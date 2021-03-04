https://ria.ru/20210304/vektor-1599987990.html

Центр "Вектор" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19

Центр "Вектор" рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19

Центр "Вектор" рассчитывает за полгода произвести 11 миллионов доз вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", сообщил журналистам директор РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:36

2021-03-04T19:36

2021-03-04T19:36

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

общество

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НОВОСИБИРСК, 4 мар - РИА Новости. Центр "Вектор" рассчитывает за полгода произвести 11 миллионов доз вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона", сообщил журналистам директор центра Ринат Максютов.По его словам, в феврале центр выпустил 475 тысяч доз, и рассчитывает, что к середине марта все они должны выйти в гражданский оборот. В марте "Вектор" планирует выпустить 1,5 миллиона доз и затем продолжить масштабирование производства.Максютов также сообщил, что центр получил более 50 запросов из других стран на поставку вакцины и проведение клинических исследований в этих странах. Однако пока не будут удовлетворены потребности России, их не рассматривают, добавил директор "Вектора"."Вопрос нами тоже рассматривается, но в первую очередь мы должны удовлетворить потребности РФ", - сказал Максютов.

https://ria.ru/20210228/antitela-1599281110.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество