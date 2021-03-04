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Росздравнадзор рассказал о базе данных по вакцинам от коронавируса
Росздравнадзор рассказал о базе данных по вакцинам от коронавируса
Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами "Спутник V" и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:05
2021-03-04T18:05
2021-03-04T19:05
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В ведомстве отметили, что сведения о серьезных нежелательных реакциях и возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Каждое серьезное побочное проявление расследуется."В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") и "ЭпиВакКорона", в Росздравнадзор не поступало", - добавили в ведомстве.
РИА Новости
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