https://ria.ru/20210304/vaktsiny-1599970677.html

Росздравнадзор рассказал о базе данных по вакцинам от коронавируса

Росздравнадзор рассказал о базе данных по вакцинам от коронавируса

Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами "Спутник V" и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:05

2021-03-04T18:05

2021-03-04T19:05

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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В ведомстве отметили, что сведения о серьезных нежелательных реакциях и возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Каждое серьезное побочное проявление расследуется."В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") и "ЭпиВакКорона", в Росздравнадзор не поступало", - добавили в ведомстве.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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