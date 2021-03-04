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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210304/vaktsiny-1599970677.html
Росздравнадзор рассказал о базе данных по вакцинам от коронавируса
Росздравнадзор рассказал о базе данных по вакцинам от коронавируса
Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами "Спутник V" и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:05
2021-03-04T19:05
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В ведомстве отметили, что сведения о серьезных нежелательных реакциях и возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Каждое серьезное побочное проявление расследуется."В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") и "ЭпиВакКорона", в Росздравнадзор не поступало", - добавили в ведомстве.
РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Росздравнадзор рассказал о базе данных по вакцинам от коронавируса

18:05 04.03.2021 (обновлено: 19:05 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной "Спутник V"
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что сведения о серьезных нежелательных реакциях и возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Каждое серьезное побочное проявление расследуется.
"В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") и "ЭпиВакКорона", в Росздравнадзор не поступало", - добавили в ведомстве.
 
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