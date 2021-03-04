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Путин пожелал иностранцам успехов в разработке вакцин от COVID-19
Путин пожелал иностранцам успехов в разработке вакцин от COVID-19
Россия не злорадствует и желает успехов иностранным конкурентам, разрабатывающим вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:03
2021-03-04T15:15
astrazeneca
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия не злорадствует и желает успехов иностранным конкурентам, разрабатывающим вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что российские ученые вместе работают с AstraZeneca, которая обратились в институт Гамалеи, чтобы разработать препарат совместного производства и поднять уровень защиты своей вакцины."Мы приветствуем эту совместную работу и будем дальше делать. Только объединяя усилия, можно добиться нужного результата на всём земном шаре",- подчеркнул президент.
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astrazeneca , коронавирус covid-19, владимир путин, в мире

Путин пожелал иностранцам успехов в разработке вакцин от COVID-19

15:03 04.03.2021 (обновлено: 15:15 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия не злорадствует и желает успехов иностранным конкурентам, разрабатывающим вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Когда я говорил, что есть проблемы у коллег с другими вакцинами, мы не злорадствуем ни в коем случае, наоборот, мы желаем успехов. Даже компании Pfizer – мировая компания с замечательный научной базой, они будут реагировать наверняка, 100%, будут улучшать параметры своего препарата", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Он добавил, что российские ученые вместе работают с AstraZeneca, которая обратились в институт Гамалеи, чтобы разработать препарат совместного производства и поднять уровень защиты своей вакцины.
"Мы приветствуем эту совместную работу и будем дальше делать. Только объединяя усилия, можно добиться нужного результата на всём земном шаре",- подчеркнул президент.
 
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