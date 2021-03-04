Путин пожелал иностранцам успехов в разработке вакцин от COVID-19

"Когда я говорил, что есть проблемы у коллег с другими вакцинами, мы не злорадствуем ни в коем случае, наоборот, мы желаем успехов. Даже компании Pfizer – мировая компания с замечательный научной базой, они будут реагировать наверняка, 100%, будут улучшать параметры своего препарата", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".