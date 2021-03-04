Путин пожелал иностранцам успехов в разработке вакцин от COVID-19
15:03 04.03.2021 (обновлено: 15:15 04.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия не злорадствует и желает успехов иностранным конкурентам, разрабатывающим вакцины от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Когда я говорил, что есть проблемы у коллег с другими вакцинами, мы не злорадствуем ни в коем случае, наоборот, мы желаем успехов. Даже компании Pfizer – мировая компания с замечательный научной базой, они будут реагировать наверняка, 100%, будут улучшать параметры своего препарата", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Он добавил, что российские ученые вместе работают с AstraZeneca, которая обратились в институт Гамалеи, чтобы разработать препарат совместного производства и поднять уровень защиты своей вакцины.
"Мы приветствуем эту совместную работу и будем дальше делать. Только объединяя усилия, можно добиться нужного результата на всём земном шаре",- подчеркнул президент.