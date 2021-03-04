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Путин отметил эффективность и безопасность российских вакцин от COVID-19
Путин отметил эффективность и безопасность российских вакцин от COVID-19
Российские вакцины от коронавируса являются наиболее эффективными и безопасными по сравнению с другими, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:59
2021-03-04T15:12
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса являются наиболее эффективными и безопасными по сравнению с другими, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что уровень защиты у нашей вакцины 91,6%, тогда как у "AstroZeneca" - 61%. Он также напомнил, что 16 человек в Швейцарии умерли после применения вакцины Phizer, и в некоторых европейских странах прекратили прививки этой вакциной, потому что там тоже есть летальные исходы."У нас, слава Богу, ни одного тяжелого случая побочного нет. Ну температура у некоторых, у 10% может подняться температура на второй день там, но уровень защиты высокий, и безопасность высокая", - подчеркнул глава государства.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин отметил эффективность и безопасность российских вакцин от COVID-19

14:59 04.03.2021 (обновлено: 15:12 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса являются наиболее эффективными и безопасными по сравнению с другими, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Гордимся по праву нашими учеными, разработчиками этим медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты не только в нашей стране, но и в мире, с COVID справиться будет невозможно. И действительно есть чем гордиться, имею в виду то, что наша вакцина и вакцины являются наиболее безопасными и эффективными в мире", - сказал президент на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Путин отметил, что уровень защиты у нашей вакцины 91,6%, тогда как у "AstroZeneca" - 61%. Он также напомнил, что 16 человек в Швейцарии умерли после применения вакцины Phizer, и в некоторых европейских странах прекратили прививки этой вакциной, потому что там тоже есть летальные исходы.
"У нас, слава Богу, ни одного тяжелого случая побочного нет. Ну температура у некоторых, у 10% может подняться температура на второй день там, но уровень защиты высокий, и безопасность высокая", - подчеркнул глава государства.
 
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