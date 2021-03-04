https://ria.ru/20210304/vaktsiny-1599924102.html

Путин отметил эффективность и безопасность российских вакцин от COVID-19

Путин отметил эффективность и безопасность российских вакцин от COVID-19

Российские вакцины от коронавируса являются наиболее эффективными и безопасными по сравнению с другими, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:59

2021-03-04T14:59

2021-03-04T15:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса являются наиболее эффективными и безопасными по сравнению с другими, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что уровень защиты у нашей вакцины 91,6%, тогда как у "AstroZeneca" - 61%. Он также напомнил, что 16 человек в Швейцарии умерли после применения вакцины Phizer, и в некоторых европейских странах прекратили прививки этой вакциной, потому что там тоже есть летальные исходы."У нас, слава Богу, ни одного тяжелого случая побочного нет. Ну температура у некоторых, у 10% может подняться температура на второй день там, но уровень защиты высокий, и безопасность высокая", - подчеркнул глава государства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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