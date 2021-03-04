Путин отметил эффективность и безопасность российских вакцин от COVID-19
14:59 04.03.2021 (обновлено: 15:12 04.03.2021)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса являются наиболее эффективными и безопасными по сравнению с другими, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Гордимся по праву нашими учеными, разработчиками этим медицинских препаратов, без которых, как говорят специалисты не только в нашей стране, но и в мире, с COVID справиться будет невозможно. И действительно есть чем гордиться, имею в виду то, что наша вакцина и вакцины являются наиболее безопасными и эффективными в мире", - сказал президент на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
Путин отметил, что уровень защиты у нашей вакцины 91,6%, тогда как у "AstroZeneca" - 61%. Он также напомнил, что 16 человек в Швейцарии умерли после применения вакцины Phizer, и в некоторых европейских странах прекратили прививки этой вакциной, потому что там тоже есть летальные исходы.
"У нас, слава Богу, ни одного тяжелого случая побочного нет. Ну температура у некоторых, у 10% может подняться температура на второй день там, но уровень защиты высокий, и безопасность высокая", - подчеркнул глава государства.