https://ria.ru/20210304/vaktsinatsiya-1599923895.html

Путин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России

Путин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России

Около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:59

2021-03-04T14:59

2021-03-04T15:12

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"."На сегодняшний день свыше 2 миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, 2 с лишним тоже миллиона сделали первый укол", - сказал он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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