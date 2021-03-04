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Путин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России
Путин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России
Около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:59
2021-03-04T14:59
2021-03-04T15:12
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"."На сегодняшний день свыше 2 миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, 2 с лишним тоже миллиона сделали первый укол", - сказал он.
РИА Новости
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