https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599956431.html

Шри-Ланка зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Шри-Ланка зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:17

2021-03-04T17:17

2021-03-04T17:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

шри-ланка

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго."Регистрация вакцины "Спутник V" в 43 государствах подтверждает ее мировое признание в качестве одного из ключевых инструментов борьбы с коронавирусом. Высокая эффективность, безопасность и доступность "Спутник V" обеспечивают высокий интерес к препарату. Одобрение вакцины в Шри-Ланке позволит диверсифицировать национальный портфель вакцин и предоставит дополнительные возможности для защиты населения", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20210304/ekspertiza-1599922143.html

шри-ланка

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, шри-ланка, в мире