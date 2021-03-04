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Шри-Ланка зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Шри-Ланка зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:17
2021-03-04T17:17
2021-03-04T17:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
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шри-ланка
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Шри-Ланка зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго."Регистрация вакцины "Спутник V" в 43 государствах подтверждает ее мировое признание в качестве одного из ключевых инструментов борьбы с коронавирусом. Высокая эффективность, безопасность и доступность "Спутник V" обеспечивают высокий интерес к препарату. Одобрение вакцины в Шри-Ланке позволит диверсифицировать национальный портфель вакцин и предоставит дополнительные возможности для защиты населения", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, шри-ланка, в мире
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Шри-Ланка
зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - сообщил фонд.
Таким образом, "Спутник V" зарегистрировали 43 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек.
"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути и Республике Конго.
"Регистрация вакцины "Спутник V" в 43 государствах подтверждает ее мировое признание в качестве одного из ключевых инструментов борьбы с коронавирусом. Высокая эффективность, безопасность и доступность "Спутник V" обеспечивают высокий интерес к препарату. Одобрение вакцины в Шри-Ланке позволит диверсифицировать национальный портфель вакцин и предоставит дополнительные возможности для защиты населения", - заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.