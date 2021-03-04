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Главу энергорегулятора Техаса уволили после масштабных сбоев в феврале
Главу энергорегулятора Техаса уволили после масштабных сбоев в феврале
Глава Совета по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) Билл Магнесс уволен после масштабных сбоев электроснабжения в штате в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:43
2021-03-04T08:43
2021-03-04T08:43
техас
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Совета по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) Билл Магнесс уволен после масштабных сбоев электроснабжения в штате в феврале, затронувших миллионы пользователей, сообщает издание Texas Tribune со ссылкой на решение совета директоров.Сообщается, что совет директоров ERCOT проголосовал в среду в ходе закрытого заседания за то, чтобы направить Магнессу уведомление об освобождении от должности в течение 60 дней.Энергетический кризис в штате и рост цен на электричество создали тяжелые условия для предприятий отрасли. Ранее крупнейшая энергетическая компания Техаса, Brazos Electric Power, объявила о банкротстве. Невыплаченная компанией сумма составила 2,1 миллиарда долларов за более чем семь дней шторма, долг оператору сети оценивается в 1,8 миллиарда.Если оператор не сможет возместить остаток долга, то сумма может быть разделена между всеми участниками рынка, даже потребителями, пишет издание. По его данным, ERCOT в дальнейшем выявит, какие компании не оплатили счета.Техас в середине февраля сильно пострадал от снежного шторма, который вызвал массовое отключение электричества, проблемы с водой, подтопления домов, а также перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию.
https://ria.ru/20210223/tekhas-1598629955.html
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техас, в мире
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Глава Совета по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) Билл Магнесс уволен после масштабных сбоев электроснабжения в штате в феврале, затронувших миллионы пользователей, сообщает издание Texas Tribune
со ссылкой на решение совета директоров.
Сообщается, что совет директоров ERCOT проголосовал в среду в ходе закрытого заседания за то, чтобы направить Магнессу уведомление об освобождении от должности в течение 60 дней.
Энергетический кризис в штате и рост цен на электричество создали тяжелые условия для предприятий отрасли. Ранее крупнейшая энергетическая компания Техаса
, Brazos Electric Power, объявила о банкротстве. Невыплаченная компанией сумма составила 2,1 миллиарда долларов за более чем семь дней шторма, долг оператору сети оценивается в 1,8 миллиарда.
Если оператор не сможет возместить остаток долга, то сумма может быть разделена между всеми участниками рынка, даже потребителями, пишет издание. По его данным, ERCOT в дальнейшем выявит, какие компании не оплатили счета.
Техас в середине февраля сильно пострадал от снежного шторма, который вызвал массовое отключение электричества, проблемы с водой, подтопления домов, а также перебои в добыче нефти и рост цен на бензин и электроэнергию.