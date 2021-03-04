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Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией
Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией
Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в разговоре с изданием Fakty.ua заявил о возможности "победить Россию" с помощью условного... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:51
2021-03-04T16:50
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
виктор муженко
донбасс
вооруженные силы украины
москва
киев
украина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в разговоре с изданием Fakty.ua заявил о возможности "победить Россию" с помощью условного "сильного союзника".По его мнению, сейчас между Москвой и Киевом якобы ведется война, результатом которой, считает Муженко, должно стать восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года."Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне", — сказал он, не уточнив, какое именно государство видит в этой роли.Отношения между Россией и Украиной обострились из-за ситуации в Донбассе. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Кроме того, российские дипломаты не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможностей преодолеть кризис.
https://ria.ru/20210303/vremya-1599763282.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, виктор муженко, донбасс, вооруженные силы украины, москва, киев, украина, в мире

Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией

15:51 04.03.2021 (обновлено: 16:50 04.03.2021)
 
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на побережье Азовского моря
Украинские военные на побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в разговоре с изданием Fakty.ua заявил о возможности "победить Россию" с помощью условного "сильного союзника".
По его мнению, сейчас между Москвой и Киевом якобы ведется война, результатом которой, считает Муженко, должно стать восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года.
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На Украине нашли еще один способ "отдалиться" от России
"Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне", — сказал он, не уточнив, какое именно государство видит в этой роли.
Отношения между Россией и Украиной обострились из-за ситуации в Донбассе. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Кроме того, российские дипломаты не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможностей преодолеть кризис.
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