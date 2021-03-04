https://ria.ru/20210304/uslovie-1599937062.html
Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией
Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией
Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в разговоре с изданием Fakty.ua заявил о возможности "победить Россию" с помощью условного... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:51
2021-03-04T15:51
2021-03-04T16:50
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ситуация на украине
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в разговоре с изданием Fakty.ua заявил о возможности "победить Россию" с помощью условного "сильного союзника".По его мнению, сейчас между Москвой и Киевом якобы ведется война, результатом которой, считает Муженко, должно стать восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года."Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне", — сказал он, не уточнив, какое именно государство видит в этой роли.Отношения между Россией и Украиной обострились из-за ситуации в Донбассе. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Кроме того, российские дипломаты не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможностей преодолеть кризис.
https://ria.ru/20210303/vremya-1599763282.html
https://ria.ru/20210304/vizit-1599812249.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, виктор муженко, донбасс, вооруженные силы украины, москва, киев, украина, в мире