https://ria.ru/20210304/uslovie-1599937062.html

Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией

Экс-глава Генштаба ВСУ назвал условие "победы" Украины над Россией

Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в разговоре с изданием Fakty.ua заявил о возможности "победить Россию" с помощью условного... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:51

2021-03-04T15:51

2021-03-04T16:50

россия

ситуация в днр и лнр

ситуация на украине

виктор муженко

донбасс

вооруженные силы украины

москва

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152908/70/1529087085_125:292:2375:1558_1920x0_80_0_0_c28e4550ae5df8342c9b25dea89df981.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко в разговоре с изданием Fakty.ua заявил о возможности "победить Россию" с помощью условного "сильного союзника".По его мнению, сейчас между Москвой и Киевом якобы ведется война, результатом которой, считает Муженко, должно стать восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года."Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне", — сказал он, не уточнив, какое именно государство видит в этой роли.Отношения между Россией и Украиной обострились из-за ситуации в Донбассе. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Кроме того, российские дипломаты не раз обращали внимание на стремление Украины избежать выполнения собственных обязательств по урегулированию ситуации. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от прямых контактов и избегают возможностей преодолеть кризис.

https://ria.ru/20210303/vremya-1599763282.html

https://ria.ru/20210304/vizit-1599812249.html

россия

донбасс

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, виктор муженко, донбасс, вооруженные силы украины, москва, киев, украина, в мире