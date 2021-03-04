https://ria.ru/20210304/ukraina-1599989672.html

В ГД сочли слова экс-посла США признанием потери суверенитета Украиной

В ГД сочли слова экс-посла США признанием потери суверенитета Украиной

Заявление экс-посла США на Украине Стивена Пфайфера о том, что президент США Байден готов подталкивать Украину к реформам в жесткой форме - красноречивое... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:50

2021-03-04T19:50

2021-03-04T19:51

госдума рф

елена панина

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152276/97/1522769712_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_bfef133020dceb0551d947a4ec13d1f0.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявление экс-посла США на Украине Стивена Пфайфера о том, что президент США Байден готов подталкивать Украину к реформам в жесткой форме - красноречивое признание утраты Киевом значительной части суверенитета, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее Пфайфер выразил мнение, что Байден готов "подталкивать" Украину к реформам и, "возможно, даже порой в жесткой форме. Он подчеркнул, что это в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Вашингтона. При этом Киеву, по его мнению, "нужно воспользоваться возможностями" для консолидации реформ и принятия реальных мер для сдерживания коррупции.Депутат подчеркнула, что американский дипломат признает наличие регулярного давления на Киев, "общаясь с ним как с колониальным придатком". В это связи парламентарий задалась вопросом, будут ли протестовать против такого обращения украинские власти, будут ли возмущаться "прикормленные западными грантами" украинские националисты"."Заявление экс-посла Пфайфера – это красноречивое признание того факта, что Украина утратила значительную часть своего суверенитета и находится под внешним управлением США", - констатировала Панина.

https://ria.ru/20210303/ukraina-1599616157.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, елена панина, сша, украина, в мире