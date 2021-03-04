https://ria.ru/20210304/ukraina-1599989672.html
В ГД сочли слова экс-посла США признанием потери суверенитета Украиной
В ГД сочли слова экс-посла США признанием потери суверенитета Украиной
Заявление экс-посла США на Украине Стивена Пфайфера о том, что президент США Байден готов подталкивать Украину к реформам в жесткой форме - красноречивое... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:50
2021-03-04T19:50
2021-03-04T19:51
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявление экс-посла США на Украине Стивена Пфайфера о том, что президент США Байден готов подталкивать Украину к реформам в жесткой форме - красноречивое признание утраты Киевом значительной части суверенитета, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее Пфайфер выразил мнение, что Байден готов "подталкивать" Украину к реформам и, "возможно, даже порой в жесткой форме. Он подчеркнул, что это в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Вашингтона. При этом Киеву, по его мнению, "нужно воспользоваться возможностями" для консолидации реформ и принятия реальных мер для сдерживания коррупции.Депутат подчеркнула, что американский дипломат признает наличие регулярного давления на Киев, "общаясь с ним как с колониальным придатком". В это связи парламентарий задалась вопросом, будут ли протестовать против такого обращения украинские власти, будут ли возмущаться "прикормленные западными грантами" украинские националисты"."Заявление экс-посла Пфайфера – это красноречивое признание того факта, что Украина утратила значительную часть своего суверенитета и находится под внешним управлением США", - констатировала Панина.
https://ria.ru/20210303/ukraina-1599616157.html
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госдума рф, елена панина, сша, украина, в мире
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Заявление экс-посла США
на Украине Стивена Пфайфера о том, что президент США Байден готов подталкивать Украину
к реформам в жесткой форме - красноречивое признание утраты Киевом значительной части суверенитета, заявила РИА Новости член комитета Госдумы
по международным делам Елена Панина
.
Ранее Пфайфер выразил мнение, что Байден готов "подталкивать" Украину к реформам и, "возможно, даже порой в жесткой форме. Он подчеркнул, что это в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Вашингтона. При этом Киеву, по его мнению, "нужно воспользоваться возможностями" для консолидации реформ и принятия реальных мер для сдерживания коррупции.
"Страшно себе представить, если бы российский дипломат заявил, что Москва кого-то к чему-то подталкивает в "жесткой форме и с хорошими целями". Однако для США все это в порядке вещей", - сказала Панина.
Депутат подчеркнула, что американский дипломат признает наличие регулярного давления на Киев, "общаясь с ним как с колониальным придатком". В это связи парламентарий задалась вопросом, будут ли протестовать против такого обращения украинские власти, будут ли возмущаться "прикормленные западными грантами" украинские националисты".
"Заявление экс-посла Пфайфера – это красноречивое признание того факта, что Украина утратила значительную часть своего суверенитета и находится под внешним управлением США", - констатировала Панина.