Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:47 04.03.2021 (обновлено: 10:42 04.03.2021)
Джо Байден во время визита в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов подталкивать Украину к реформам "порой в жесткой форме", но "с хорошими намерениями". Об этом, как передает агентство "Укринформ", во время онлайн-конференции заявил бывший посол Соединенных Штатов в Киеве Стивен Пайфер.
"Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", — выразил мнение экс-дипломат.
По его словам, и на Западе, и на Украине существует определенное беспокойство из-за замедления реформ в стране за последний год, а также паузы в программе кредитования от МВФ.
Как заявил Пайфер, подталкивание к реформам в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Вашингтона. При этом Киеву, по его мнению, "нужно воспользоваться возможностями" для консолидации реформ и принятия реальных мер для сдерживания коррупции.
"Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине", — добавил экс-посол.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".