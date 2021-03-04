https://ria.ru/20210304/ukraina-1599849345.html

Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине

Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине

Президент США Джо Байден готов подталкивать Украину к реформам "порой в жесткой форме", но "с хорошими намерениями". Об этом, как передает агентство... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T02:47

2021-03-04T02:47

2021-03-04T10:42

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден готов подталкивать Украину к реформам "порой в жесткой форме", но "с хорошими намерениями". Об этом, как передает агентство "Укринформ", во время онлайн-конференции заявил бывший посол Соединенных Штатов в Киеве Стивен Пайфер."Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал", — выразил мнение экс-дипломат.По его словам, и на Западе, и на Украине существует определенное беспокойство из-за замедления реформ в стране за последний год, а также паузы в программе кредитования от МВФ.Как заявил Пайфер, подталкивание к реформам в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут приветствовать давление со стороны Вашингтона. При этом Киеву, по его мнению, "нужно воспользоваться возможностями" для консолидации реформ и принятия реальных мер для сдерживания коррупции."Джо Байден является именно тем партнером, который сейчас необходим Украине", — добавил экс-посол.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Блинкен заявил, что США "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".

https://ria.ru/20210302/pentagon-1599533455.html

https://ria.ru/20210204/feerichnyy-1596050532.html

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дмитрий кулеба, стивен пайфер, мид украины, мвф, джо байден, сша, украина, в мире