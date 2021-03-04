В МИД ответили на речь госсекретаря США о признании России угрозой
10:18 04.03.2021 (обновлено: 11:12 04.03.2021)
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вашингтон считает угрозой всех, кто составляет ему конкуренцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала новую стратегию нацбезопасности США.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в программной речи по внешней политике заявил, что Россия, наряду с Ираном и КНДР, представляет серьезную угрозу, а Китай он назвал противником и конкурентом.
"Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, или той, которую они не могут вести на общепринятых основах", — отреагировала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Сдерживание России она назвала одной из целей Вашингтона, подчеркнув, что Соединенным Штатам важно не дать Москве соперничать на равных.
В стратегии нацбезопасности США, принятой при Джо Байдене, говорится, что "и Пекин, и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать нам защищать наши интересы и союзников по всему миру".
В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности", а также утверждают, что готовы соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.
Ранее, в начале февраля, Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия. Позднее он утверждал, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.
Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны".
Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Вашингтоном обвинения, указывая на их несостоятельность.
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