https://ria.ru/20210304/ugroza-1599867026.html

В МИД ответили на речь госсекретаря США о признании России угрозой

В МИД ответили на речь госсекретаря США о признании России угрозой

Вашингтон считает угрозой всех, кто составляет ему конкуренцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала новую... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:18

2021-03-04T10:18

2021-03-04T11:12

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Вашингтон считает угрозой всех, кто составляет ему конкуренцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала новую стратегию нацбезопасности США.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в программной речи по внешней политике заявил, что Россия, наряду с Ираном и КНДР, представляет серьезную угрозу, а Китай он назвал противником и конкурентом."Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, или той, которую они не могут вести на общепринятых основах", — отреагировала Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".Сдерживание России она назвала одной из целей Вашингтона, подчеркнув, что Соединенным Штатам важно не дать Москве соперничать на равных.В стратегии нацбезопасности США, принятой при Джо Байдене, говорится, что "и Пекин, и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать нам защищать наши интересы и союзников по всему миру".В то же время в Вашингтоне заявляют о готовности к "субстантивному диалогу" с Россией и Китаем по вопросу новых военных технологий, "касающихся стратегической стабильности", а также утверждают, что готовы соблюдать соглашения о контроле над вооружениями.Ранее, в начале февраля, Байден, выступавший в Госдепе с программной речью по внешней политике, заявил, что Вашингтон заставит Москву "платить" за свои действия. Позднее он утверждал, что Россия якобы стремится "подорвать" трансатлантическое партнерство Соединенных Штатов с союзниками.Байден также обратил внимание, что, по его мнению, сложности в отношениях с Россией отличаются от тех, что есть в отношениях с Китаем, но "они так же реальны". Российские власти неоднократно опровергали все озвученные Вашингтоном обвинения, указывая на их несостоятельность.

https://ria.ru/20210302/zakharova-1599679065.html

https://ria.ru/20210302/perezagruzka-1599630033.html

москва

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, пекин, сша, в мире