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На Ямале мужчину будут судить за убийство супруги и ее сестры
На Ямале мужчину будут судить за убийство супруги и ее сестры
Суд ждет жителя ЯНАО, который во время обсуждения дальнейшей совместной жизни убил жену, а также ставшую свидетелем преступления ее сестру, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:50
2021-03-04T09:50
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мар - РИА Новости. Суд ждет жителя ЯНАО, который во время обсуждения дальнейшей совместной жизни убил жену, а также ставшую свидетелем преступления ее сестру, сообщает региональное СУСК РФ.Согласно данным следствия, в конце июня 2020 года 25-летний житель поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа пришел к своей супруге, чтобы обсудить дальнейшую совместную жизнь. В ходе общения между ними произошел конфликт."Мужчина, вооружившись ножом, нанес потерпевшей не менее 18 ударов в область головы, шеи и туловища. На крики женщины из другой комнаты прибежала ее сестра. Увидев произошедшее, 18-летняя девушка попыталась скрыться, однако обвиняемый... догнал ее в подъезде и силой затащил в квартиру, где расправился с девушкой", - говорится в сообщении.Осознавая, что его супруга скончалась, мужчина "жестоко и цинично надругался" над ней, уточнили в ведомстве. Мужчина обвиняется по статьям УК РФ "убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление" и "надругательство над телами умерших", сообщается на сайте регионального СУСК.На сайте ведомства добавляется, что на стадии предварительного следствия мужчина находился под стражей. В следственном управлении отметили, что он пытался запутать правоохранителей в попытке избежать наказания, изначально выдвигая различные версии произошедшего."Однако под давлением собранных следствием неопровержимых доказательств обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20210303/iznasilovanie-1599810821.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Ямале мужчину будут судить за убийство супруги и ее сестры

09:50 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мар - РИА Новости. Суд ждет жителя ЯНАО, который во время обсуждения дальнейшей совместной жизни убил жену, а также ставшую свидетелем преступления ее сестру, сообщает региональное СУСК РФ.
Согласно данным следствия, в конце июня 2020 года 25-летний житель поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа пришел к своей супруге, чтобы обсудить дальнейшую совместную жизнь. В ходе общения между ними произошел конфликт.
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"Мужчина, вооружившись ножом, нанес потерпевшей не менее 18 ударов в область головы, шеи и туловища. На крики женщины из другой комнаты прибежала ее сестра. Увидев произошедшее, 18-летняя девушка попыталась скрыться, однако обвиняемый... догнал ее в подъезде и силой затащил в квартиру, где расправился с девушкой", - говорится в сообщении.
Осознавая, что его супруга скончалась, мужчина "жестоко и цинично надругался" над ней, уточнили в ведомстве. Мужчина обвиняется по статьям УК РФ "убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление" и "надругательство над телами умерших", сообщается на сайте регионального СУСК.
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На сайте ведомства добавляется, что на стадии предварительного следствия мужчина находился под стражей. В следственном управлении отметили, что он пытался запутать правоохранителей в попытке избежать наказания, изначально выдвигая различные версии произошедшего.
"Однако под давлением собранных следствием неопровержимых доказательств обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Ямало-Ненецкого автономного округа обвинительным заключением направлено в суд", - добавили в СУСК.
 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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