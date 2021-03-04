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Роспотребнадзор рассказал, как определить свежесть цветов
Роспотребнадзор рассказал, как определить свежесть цветов
В преддверии Международного женского дня специалисты Роспотребнадзора напомнили, как определить свежесть цветов. Об этом сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:51
2021-03-04T12:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В преддверии Международного женского дня специалисты Роспотребнадзора напомнили, как определить свежесть цветов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Прежде всего эксперты рекомендуют обратить внимание на эластичность лепестков — это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий.Определить свежесть цветка можно и по степени раскрытия бутона: чем меньше он раскрыт, тем лучше. Важную роль играет и состояние стебля — он не должен быть сухим или слишком мягким. Еще один признак свежести — наличие "рубашечного листа", более толстых и грубых лепестков, растущих у цветоножки.Помимо этого, они назвали признаком свежести светлый срез стебля.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, как определить свежесть цветов

08:51 04.03.2021 (обновлено: 12:00 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРозы
Розы - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В преддверии Международного женского дня специалисты Роспотребнадзора напомнили, как определить свежесть цветов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Прежде всего эксперты рекомендуют обратить внимание на эластичность лепестков — это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий.

"Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму", — говорится в сообщении.

Определить свежесть цветка можно и по степени раскрытия бутона: чем меньше он раскрыт, тем лучше. Важную роль играет и состояние стебля — он не должен быть сухим или слишком мягким. Еще один признак свежести — наличие "рубашечного листа", более толстых и грубых лепестков, растущих у цветоножки.

"Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" не является свидетельством "второй свежести" цветка", — уточнили специалисты.

Помимо этого, они назвали признаком свежести светлый срез стебля.
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