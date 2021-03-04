https://ria.ru/20210304/tsvety-1599857575.html
Роспотребнадзор рассказал, как определить свежесть цветов
Роспотребнадзор рассказал, как определить свежесть цветов
В преддверии Международного женского дня специалисты Роспотребнадзора напомнили, как определить свежесть цветов. Об этом сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:51
2021-03-04T08:51
2021-03-04T12:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В преддверии Международного женского дня специалисты Роспотребнадзора напомнили, как определить свежесть цветов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.Прежде всего эксперты рекомендуют обратить внимание на эластичность лепестков — это один из важных признаков того, что цветок действительно свежий.Определить свежесть цветка можно и по степени раскрытия бутона: чем меньше он раскрыт, тем лучше. Важную роль играет и состояние стебля — он не должен быть сухим или слишком мягким. Еще один признак свежести — наличие "рубашечного листа", более толстых и грубых лепестков, растущих у цветоножки.Помимо этого, они назвали признаком свежести светлый срез стебля.
https://ria.ru/20210304/podarok-1599794987.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество