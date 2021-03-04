https://ria.ru/20210304/tsvety-1599853030.html

Врачи рассказали, опасно ли дарить цветы на 8 Марта пожилым женщинам

Врачи рассказали, опасно ли дарить цветы на 8 Марта пожилым женщинам

Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 в условиях существующей пандемии существует всегда, цветочный букет, преподнесенный пожилой женщине к 8 Марта, вряд... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T07:05

2021-03-04T07:05

2021-03-04T07:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

международный женский день

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 в условиях существующей пандемии существует всегда, цветочный букет, преподнесенный пожилой женщине к 8 Марта, вряд ли станет разносчиком инфекции, рассказали РИА Новости опрошенные врачи.Международный женский день ежегодно отмечается 8 Марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.Он заключил, что во время эпидемии, а уж тем более на праздник 8 Марта, дарить женщинам цветы не только можно, но и нужно.При этом не стоит бояться заразиться коронавирусом в цветочном магазине, подчеркнул главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков."В цветочных магазинах постоянно открываются двери. Поскольку сами помещения зачастую не огромные, в них постоянно идёт проветривание. Бояться заразиться не стоит, но меры все соблюдать обязательно", - сказал Тимаков.

https://ria.ru/20210304/zarplata-1599852188.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, международный женский день, общество