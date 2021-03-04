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https://ria.ru/20210304/tsvety-1599853030.html
Врачи рассказали, опасно ли дарить цветы на 8 Марта пожилым женщинам
Врачи рассказали, опасно ли дарить цветы на 8 Марта пожилым женщинам
Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 в условиях существующей пандемии существует всегда, цветочный букет, преподнесенный пожилой женщине к 8 Марта, вряд... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T07:05
2021-03-04T07:05
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общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 в условиях существующей пандемии существует всегда, цветочный букет, преподнесенный пожилой женщине к 8 Марта, вряд ли станет разносчиком инфекции, рассказали РИА Новости опрошенные врачи.Международный женский день ежегодно отмечается 8 Марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.Он заключил, что во время эпидемии, а уж тем более на праздник 8 Марта, дарить женщинам цветы не только можно, но и нужно.При этом не стоит бояться заразиться коронавирусом в цветочном магазине, подчеркнул главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков."В цветочных магазинах постоянно открываются двери. Поскольку сами помещения зачастую не огромные, в них постоянно идёт проветривание. Бояться заразиться не стоит, но меры все соблюдать обязательно", - сказал Тимаков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, международный женский день, общество

Врачи рассказали, опасно ли дарить цветы на 8 Марта пожилым женщинам

07:05 04.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 в условиях существующей пандемии существует всегда, цветочный букет, преподнесенный пожилой женщине к 8 Марта, вряд ли станет разносчиком инфекции, рассказали РИА Новости опрошенные врачи.
Международный женский день ежегодно отмечается 8 Марта. Он считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
"Когда мы живем в условиях эпидемии, вероятность заражения существует всегда. Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует – очень низкая вероятность", - сказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Он заключил, что во время эпидемии, а уж тем более на праздник 8 Марта, дарить женщинам цветы не только можно, но и нужно.
При этом не стоит бояться заразиться коронавирусом в цветочном магазине, подчеркнул главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"В цветочных магазинах постоянно открываются двери. Поскольку сами помещения зачастую не огромные, в них постоянно идёт проветривание. Бояться заразиться не стоит, но меры все соблюдать обязательно", - сказал Тимаков.
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"Коммунисты России" предложили дарить женщинам 13-ю зарплату на 8 Марта
 
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