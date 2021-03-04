https://ria.ru/20210304/tsirroz-1599845448.html

Названы необычные симптомы цирроза печени

Названы необычные симптомы цирроза печени

На цирроз печени могут указывать неспецифичные и крайне неожиданные симптомы, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T00:56

2021-03-04T00:56

2021-03-04T10:20

наука

цирроз печени

весь мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151181/76/1511817692_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_ae8852b57415678dd6fef8cfbd3e0a41.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На цирроз печени могут указывать неспецифичные и крайне неожиданные симптомы, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.О возникновении и развитии заболевания, как утверждают специалисты, могут свидетельствовать следующие признаки: слабость и утомляемость, раздражительность, нарушения сна. Также следует обратить внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса.Кроме того, симптомами цирроза являются кожный зуд, покраснение ладоней, сосудистые звездочки на теле, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.При выявлении данных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование, выявить заболевание и начать лечение.Цирроз печени — хроническое заболевание, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой. Цирротичная печень увеличена или уменьшена в размерах, необычно плотная, бугристая, шероховатая.Цирроз, как правило, развивается при длительной интоксикации алкоголем, на фоне вирусных гепатитов B, С и D и паразитарных инфекций. Более редкие причины — болезни желчевыводящих путей, застойная сердечная недостаточность, различные химические и лекарственные интоксикации. Цирроз может развиваться и при наследственных нарушениях обмена веществ.

https://ria.ru/20210204/lekarstvo-1595904389.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цирроз печени, весь мир