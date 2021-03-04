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Наука
https://ria.ru/20210304/tsirroz-1599845448.html
Названы необычные симптомы цирроза печени
Названы необычные симптомы цирроза печени
На цирроз печени могут указывать неспецифичные и крайне неожиданные симптомы, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T00:56
2021-03-04T10:20
наука
цирроз печени
весь мир
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На цирроз печени могут указывать неспецифичные и крайне неожиданные симптомы, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.О возникновении и развитии заболевания, как утверждают специалисты, могут свидетельствовать следующие признаки: слабость и утомляемость, раздражительность, нарушения сна. Также следует обратить внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса.Кроме того, симптомами цирроза являются кожный зуд, покраснение ладоней, сосудистые звездочки на теле, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.При выявлении данных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование, выявить заболевание и начать лечение.Цирроз печени — хроническое заболевание, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой. Цирротичная печень увеличена или уменьшена в размерах, необычно плотная, бугристая, шероховатая.Цирроз, как правило, развивается при длительной интоксикации алкоголем, на фоне вирусных гепатитов B, С и D и паразитарных инфекций. Более редкие причины — болезни желчевыводящих путей, застойная сердечная недостаточность, различные химические и лекарственные интоксикации. Цирроз может развиваться и при наследственных нарушениях обмена веществ.
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цирроз печени, весь мир

Названы необычные симптомы цирроза печени

00:56 04.03.2021 (обновлено: 10:20 04.03.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Nephron / High magnification micrograph of a liver with cirrhosisМикрофотография печени, пораженной циррозом
Микрофотография печени, пораженной циррозом - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Nephron / High magnification micrograph of a liver with cirrhosis
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На цирроз печени могут указывать неспецифичные и крайне неожиданные симптомы, пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.
О возникновении и развитии заболевания, как утверждают специалисты, могут свидетельствовать следующие признаки: слабость и утомляемость, раздражительность, нарушения сна. Также следует обратить внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса.
Кроме того, симптомами цирроза являются кожный зуд, покраснение ладоней, сосудистые звездочки на теле, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.
При выявлении данных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской консультацией, пройти обследование, выявить заболевание и начать лечение.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00
"Мне все хуже": почему из аптек исчезло жизненно важное лекарство
Цирроз печени — хроническое заболевание, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью, или стромой. Цирротичная печень увеличена или уменьшена в размерах, необычно плотная, бугристая, шероховатая.
Цирроз, как правило, развивается при длительной интоксикации алкоголем, на фоне вирусных гепатитов B, С и D и паразитарных инфекций. Более редкие причины — болезни желчевыводящих путей, застойная сердечная недостаточность, различные химические и лекарственные интоксикации. Цирроз может развиваться и при наследственных нарушениях обмена веществ.
 
НаукаЦирроз печениВесь мир
 
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