https://ria.ru/20210304/tramp-1600003614.html

YouTube рассказал, когда разблокирует аккаунт Трампа

YouTube рассказал, когда разблокирует аккаунт Трампа

Видеоплатформа YouTube готова снять блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, после того как снизится риск насилия, заявила в четверг... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T22:44

2021-03-04T22:44

2021-03-04T22:44

дональд трамп

youtube

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в мире

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Видеоплатформа YouTube готова снять блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, после того как снизится риск насилия, заявила в четверг исполнительный директор YouTube Сьюзан Войчики.При принятии решения YouTube будет опираться на ряд факторов, таких как заявления и предупреждения властей, повышенное присутствие на улицах правоохранителей, а также характер высказываний пользователей на самой платформе, отслеживанием которых занимаются ее специалисты, добавила Войчики.YouTube наряду с основными социальными сетями заблокировал аккаунт Трампа на неопределенный срок после событий 6 января, когда участники митинга в его поддержку взяли штурмом Капитолий. Как минимум два человека погибли непосредственно по причине беспорядков, еще трое умерли во время них. Кроме того, двое полицейских впоследствии покончили с собой.После этих событий демократы нижней палаты конгресса объявили импичмент Трампу, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу, однако республиканцы в сенате ожидаемо не допустили прохождения импичмента.

https://ria.ru/20210302/yutub-1599674748.html

https://ria.ru/20210303/tramp-1599838689.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, youtube, сша, в мире