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YouTube рассказал, когда разблокирует аккаунт Трампа
YouTube рассказал, когда разблокирует аккаунт Трампа
Видеоплатформа YouTube готова снять блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, после того как снизится риск насилия, заявила в четверг... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T22:44
2021-03-04T22:44
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Видеоплатформа YouTube готова снять блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, после того как снизится риск насилия, заявила в четверг исполнительный директор YouTube Сьюзан Войчики.При принятии решения YouTube будет опираться на ряд факторов, таких как заявления и предупреждения властей, повышенное присутствие на улицах правоохранителей, а также характер высказываний пользователей на самой платформе, отслеживанием которых занимаются ее специалисты, добавила Войчики.YouTube наряду с основными социальными сетями заблокировал аккаунт Трампа на неопределенный срок после событий 6 января, когда участники митинга в его поддержку взяли штурмом Капитолий. Как минимум два человека погибли непосредственно по причине беспорядков, еще трое умерли во время них. Кроме того, двое полицейских впоследствии покончили с собой.После этих событий демократы нижней палаты конгресса объявили импичмент Трампу, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу, однако республиканцы в сенате ожидаемо не допустили прохождения импичмента.
https://ria.ru/20210302/yutub-1599674748.html
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дональд трамп, youtube, сша, в мире

YouTube рассказал, когда разблокирует аккаунт Трампа

22:44 04.03.2021
 
© REUTERS / Octavio Jones Бывший президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических партий в Орландо
Бывший президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических партий в Орландо - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Видеоплатформа YouTube готова снять блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, после того как снизится риск насилия, заявила в четверг исполнительный директор YouTube Сьюзан Войчики.

"Я хочу подтвердить, что мы снимем блокировку канала … когда решим, что риск насилия снизился. По состоянию на сегодня мне сложно сказать, когда это произойдет, но уже сейчас довольно ясно, что пока сохраняется повышенный риск насилия", - сказала она в ходе видеомероприятия в "Атлантическом совете".

При принятии решения YouTube будет опираться на ряд факторов, таких как заявления и предупреждения властей, повышенное присутствие на улицах правоохранителей, а также характер высказываний пользователей на самой платформе, отслеживанием которых занимаются ее специалисты, добавила Войчики.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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YouTube удалил видео RT с речью Трампа
YouTube наряду с основными социальными сетями заблокировал аккаунт Трампа на неопределенный срок после событий 6 января, когда участники митинга в его поддержку взяли штурмом Капитолий. Как минимум два человека погибли непосредственно по причине беспорядков, еще трое умерли во время них. Кроме того, двое полицейских впоследствии покончили с собой.
После этих событий демократы нижней палаты конгресса объявили импичмент Трампу, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу, однако республиканцы в сенате ожидаемо не допустили прохождения импичмента.
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