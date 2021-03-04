YouTube рассказал, когда разблокирует аккаунт Трампа
© REUTERS / Octavio Jones Бывший президент США Дональд Трамп на конференции консервативных политических партий в Орландо
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Видеоплатформа YouTube готова снять блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, после того как снизится риск насилия, заявила в четверг исполнительный директор YouTube Сьюзан Войчики.
"Я хочу подтвердить, что мы снимем блокировку канала … когда решим, что риск насилия снизился. По состоянию на сегодня мне сложно сказать, когда это произойдет, но уже сейчас довольно ясно, что пока сохраняется повышенный риск насилия", - сказала она в ходе видеомероприятия в "Атлантическом совете".
При принятии решения YouTube будет опираться на ряд факторов, таких как заявления и предупреждения властей, повышенное присутствие на улицах правоохранителей, а также характер высказываний пользователей на самой платформе, отслеживанием которых занимаются ее специалисты, добавила Войчики.
2 марта, 22:29YouTube удалил видео RT с речью Трампа
YouTube наряду с основными социальными сетями заблокировал аккаунт Трампа на неопределенный срок после событий 6 января, когда участники митинга в его поддержку взяли штурмом Капитолий. Как минимум два человека погибли непосредственно по причине беспорядков, еще трое умерли во время них. Кроме того, двое полицейских впоследствии покончили с собой.
После этих событий демократы нижней палаты конгресса объявили импичмент Трампу, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу, однако республиканцы в сенате ожидаемо не допустили прохождения импичмента.