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В Калининградской области рассказали о подозреваемом в подготовке теракта
В Калининградской области рассказали о подозреваемом в подготовке теракта
Подозреваемый в подготовке теракта под Калининградом работает фотографом, ему 42 года, он женат, у него есть 18-летний сын, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:02
2021-03-04T18:02
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемый в подготовке теракта под Калининградом работает фотографом, ему 42 года, он женат, у него есть 18-летний сын, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Калининградской области.Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Известно также, что теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области. В этом же районе подозреваемый строил дом, где его и задержали сотрудники УФСБ.
https://ria.ru/20210304/smertnik-1599885725.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия

В Калининградской области рассказали о подозреваемом в подготовке теракта

18:02 04.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемый в подготовке теракта под Калининградом работает фотографом, ему 42 года, он женат, у него есть 18-летний сын, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Калининградской области.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".

"Подозреваемому 42 года, скоро будет 43. Он женат, у него есть сын 18 лет. Работает фотографом. Цель его была совершить действия, устрашающего власти характера. Отмечу, что в поле зрения органов безопасности он попал благодаря информации, полученной от бдительных граждан", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Известно также, что теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области. В этом же районе подозреваемый строил дом, где его и задержали сотрудники УФСБ.
Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 11:54
Задержанный под Калининградом террорист заявил, что он смертник
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
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