https://ria.ru/20210304/terakt-1599969933.html

В Калининградской области рассказали о подозреваемом в подготовке теракта

В Калининградской области рассказали о подозреваемом в подготовке теракта

Подозреваемый в подготовке теракта под Калининградом работает фотографом, ему 42 года, он женат, у него есть 18-летний сын, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:02

2021-03-04T18:02

2021-03-04T18:02

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемый в подготовке теракта под Калининградом работает фотографом, ему 42 года, он женат, у него есть 18-летний сын, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Калининградской области.Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Известно также, что теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области. В этом же районе подозреваемый строил дом, где его и задержали сотрудники УФСБ.

https://ria.ru/20210304/smertnik-1599885725.html

калининградская область

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. 2021-03-04T18:02 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия