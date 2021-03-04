https://ria.ru/20210304/terakt-1599969933.html
В Калининградской области рассказали о подозреваемом в подготовке теракта
В Калининградской области рассказали о подозреваемом в подготовке теракта
Подозреваемый в подготовке теракта под Калининградом работает фотографом, ему 42 года, он женат, у него есть 18-летний сын, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:02
2021-03-04T18:02
2021-03-04T18:02
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Подозреваемый в подготовке теракта под Калининградом работает фотографом, ему 42 года, он женат, у него есть 18-летний сын, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Калининградской области.Ранее ФСБ РФ сообщила, что на объекте энергетики Калининградской области задержали россиянина за подготовку теракта, мотивом выступала "ненависть к действующей власти". Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".Уголовное дело в отношении подозреваемого возбуждено по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), в настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Известно также, что теракт подозреваемый готовил на подстанции "Северная" в Гурьевском районе области. В этом же районе подозреваемый строил дом, где его и задержали сотрудники УФСБ.
https://ria.ru/20210304/smertnik-1599885725.html
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Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.
2021-03-04T18:02
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, калининград, происшествия