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ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области, мотивом выступала "ненависть к действующей власти", сообщает в четверг РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:51
2021-03-04T11:46
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области, мотивом выступала "ненависть к действующей власти", сообщает в четверг ФСБ РФ."Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности", - говорится в релизе.Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".Дата задержания в релизе не раскрывается, но судя по указанию, что мера пресечения пока не избрана, это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

10:51 04.03.2021 (обновлено: 11:46 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области, мотивом выступала "ненависть к действующей власти", сообщает в четверг ФСБ РФ.
"Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности", - говорится в релизе.
Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".
Дата задержания в релизе не раскрывается, но судя по указанию, что мера пресечения пока не избрана, это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.
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