https://ria.ru/20210304/terakt-1599873621.html

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области, мотивом выступала "ненависть к действующей власти", сообщает в четверг РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:51

2021-03-04T10:51

2021-03-04T11:46

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области, мотивом выступала "ненависть к действующей власти", сообщает в четверг ФСБ РФ."Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности", - говорится в релизе.Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".Дата задержания в релизе не раскрывается, но судя по указанию, что мера пресечения пока не избрана, это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/fsb-1597790034.html

калининградская область

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2021

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия