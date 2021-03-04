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ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области, мотивом выступала "ненависть к действующей власти", сообщает в четверг РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:51
2021-03-04T10:51
2021-03-04T11:46
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области, мотивом выступала "ненависть к действующей власти", сообщает в четверг ФСБ РФ."Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности", - говорится в релизе.Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".Дата задержания в релизе не раскрывается, но судя по указанию, что мера пресечения пока не избрана, это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/fsb-1597790034.html
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области
, мотивом выступала "ненависть к действующей власти", сообщает в четверг ФСБ
РФ.
"Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности", - говорится в релизе.
Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".
Дата задержания в релизе не раскрывается, но судя по указанию, что мера пресечения пока не избрана, это могло произойти на днях. Возбуждено уголовное дело.