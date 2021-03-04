https://ria.ru/20210304/teatr-1599754891.html

"Золотая маска" объявила online программу

"Золотая маска" объявила online программу

Программа "Золотая маска" online одноименного театрального фестиваля откроется 10 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T04:49

2021-03-04T04:49

2021-03-04T07:40

культура

театр

новости культуры

андрей могучий

театральный фестиваль "золотая маска"

большой драматический театр товстоногова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594949842_0:121:2438:1492_1920x0_80_0_0_c08064e6da3a55eff6000cf00defef99.jpg

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Программа "Золотая маска" online одноименного театрального фестиваля откроется 10 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."Весной 2021 года в четвертый раз стартует "Золотая маска" online. Трансляции четырех спектаклей, отмеченных экспертами премии, пройдут на главной странице портала "Рамблер". В течение года все спектакли будут доступны на мультимедийном сервисе Okko", - говорится в сообщении.Откроет программу 10 марта спектакль Новосибирского театра "Старый дом", получивший 11 номинаций на премию "Золотая маска". 9 апреля пройдет спектакль "Чернобыльская молитва" Никитинского театра из Воронежа. 2 мая состоится трансляция спектакля из Екатеринбурга "Приказ короля" театра "Урал Опера Балет", уже отмеченного двумя премиями "Золотая маска" на прошлом фестивале.Завершит программу онлайн-премьера БДТ имени Товстоногова "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Спектакль продолжает театральный сериал Андрея Могучего, первые две части постановки уже были показаны в программе "Золотая маска" online. Дата показа будет объявлена отдельно."Все четыре спектакля-участника программы "Золотая маска" online представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием. Премьеры, ставшие безусловными событиями последних театральных сезонов, будут доступны зрителям по всей стране", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210301/teatr-1599125229.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, андрей могучий, театральный фестиваль "золотая маска", большой драматический театр товстоногова