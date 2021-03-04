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https://ria.ru/20210304/teatr-1599754891.html
"Золотая маска" объявила online программу
"Золотая маска" объявила online программу
Программа "Золотая маска" online одноименного театрального фестиваля откроется 10 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T04:49
2021-03-04T07:40
культура
театр
новости культуры
андрей могучий
театральный фестиваль "золотая маска"
большой драматический театр товстоногова
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Программа "Золотая маска" online одноименного театрального фестиваля откроется 10 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."Весной 2021 года в четвертый раз стартует "Золотая маска" online. Трансляции четырех спектаклей, отмеченных экспертами премии, пройдут на главной странице портала "Рамблер". В течение года все спектакли будут доступны на мультимедийном сервисе Okko", - говорится в сообщении.Откроет программу 10 марта спектакль Новосибирского театра "Старый дом", получивший 11 номинаций на премию "Золотая маска". 9 апреля пройдет спектакль "Чернобыльская молитва" Никитинского театра из Воронежа. 2 мая состоится трансляция спектакля из Екатеринбурга "Приказ короля" театра "Урал Опера Балет", уже отмеченного двумя премиями "Золотая маска" на прошлом фестивале.Завершит программу онлайн-премьера БДТ имени Товстоногова "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Спектакль продолжает театральный сериал Андрея Могучего, первые две части постановки уже были показаны в программе "Золотая маска" online. Дата показа будет объявлена отдельно."Все четыре спектакля-участника программы "Золотая маска" online представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием. Премьеры, ставшие безусловными событиями последних театральных сезонов, будут доступны зрителям по всей стране", - говорится в сообщении.
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театр, новости культуры, андрей могучий, театральный фестиваль "золотая маска", большой драматический театр товстоногова

"Золотая маска" объявила online программу

04:49 04.03.2021 (обновлено: 07:40 04.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба БДТСцена из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель"
Сцена из спектакля Три толстяка. Эпизод 7. Учитель - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : пресс-служба БДТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Программа "Золотая маска" online одноименного театрального фестиваля откроется 10 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Весной 2021 года в четвертый раз стартует "Золотая маска" online. Трансляции четырех спектаклей, отмеченных экспертами премии, пройдут на главной странице портала "Рамблер". В течение года все спектакли будут доступны на мультимедийном сервисе Okko", - говорится в сообщении.
Откроет программу 10 марта спектакль Новосибирского театра "Старый дом", получивший 11 номинаций на премию "Золотая маска". 9 апреля пройдет спектакль "Чернобыльская молитва" Никитинского театра из Воронежа. 2 мая состоится трансляция спектакля из Екатеринбурга "Приказ короля" театра "Урал Опера Балет", уже отмеченного двумя премиями "Золотая маска" на прошлом фестивале.
Завершит программу онлайн-премьера БДТ имени Товстоногова "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель". Спектакль продолжает театральный сериал Андрея Могучего, первые две части постановки уже были показаны в программе "Золотая маска" online. Дата показа будет объявлена отдельно.
"Все четыре спектакля-участника программы "Золотая маска" online представляют актуальный российский театр и говорят со зрителем на важные для современного человека темы, одновременно являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием. Премьеры, ставшие безусловными событиями последних театральных сезонов, будут доступны зрителям по всей стране", - говорится в сообщении.
Сцена из спектакля Зимние заметки о летних впечатлениях - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 08:00Культура
Песни Шнура, блог Достоевского, эстонская Джульетта. Театральные премьеры
 
КультураТеатрНовости культурыАндрей МогучийТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Большой драматический театр Товстоногова
 
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