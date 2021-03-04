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В ЕАО будут судить священника по делу о растлении, сообщил источник
В ЕАО будут судить священника по делу о растлении, сообщил источник
Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области, которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчиков, отправлено в суд, сообщил... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:00
2021-03-04T10:10
хабаровск
биробиджан
еврейская автономная область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 4 мар — РИА Новости. Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области, которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчиков, отправлено в суд, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.О завершении расследования дела источник сообщил агентству в конце декабря."Уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд. Прокуратура обвинение поддержала", - рассказал он.По словам собеседника агентства, в СК в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. После задержания у священника прошел обыск, силовики изъяли коллекцию предметов далеко не духовного предназначения. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник - 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вёл с 2007 года.Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания.
https://ria.ru/20210211/rastlenie-1597081355.html
хабаровск
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хабаровск, биробиджан, еврейская автономная область, происшествия

В ЕАО будут судить священника по делу о растлении, сообщил источник

10:00 04.03.2021 (обновлено: 10:10 04.03.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 4 мар — РИА Новости. Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области, которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчиков, отправлено в суд, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
О завершении расследования дела источник сообщил агентству в конце декабря.
"Уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд. Прокуратура обвинение поддержала", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, в СК в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. После задержания у священника прошел обыск, силовики изъяли коллекцию предметов далеко не духовного предназначения. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник - 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вёл с 2007 года.
Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания.
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