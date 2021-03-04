https://ria.ru/20210304/svyaschennik-1599864746.html

В ЕАО будут судить священника по делу о растлении, сообщил источник

В ЕАО будут судить священника по делу о растлении, сообщил источник

Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области, которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчиков, отправлено в суд, сообщил... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:00

2021-03-04T10:00

2021-03-04T10:10

хабаровск

биробиджан

еврейская автономная область

происшествия

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ХАБАРОВСК, 4 мар — РИА Новости. Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области, которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчиков, отправлено в суд, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.О завершении расследования дела источник сообщил агентству в конце декабря."Уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд. Прокуратура обвинение поддержала", - рассказал он.По словам собеседника агентства, в СК в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. После задержания у священника прошел обыск, силовики изъяли коллекцию предметов далеко не духовного предназначения. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник - 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вёл с 2007 года.Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания.

https://ria.ru/20210211/rastlenie-1597081355.html

хабаровск

биробиджан

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, биробиджан, еврейская автономная область, происшествия