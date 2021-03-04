https://ria.ru/20210304/sud-1599999480.html
Церковное правосудие эффективно, считают в РПЦ
Церковное правосудие эффективно, считают в РПЦ
Решения общецерковного суда о запрете в священнослужении двух епископов Русской православной церкви говорит об эффективности церковного правосудия, заявил РИА... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T21:30
2021-03-04T21:30
2021-03-04T21:30
религия и мировоззрение
религия
вахтанг кипшидзе
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новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Решения общецерковного суда о запрете в священнослужении двух епископов Русской православной церкви говорит об эффективности церковного правосудия, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее Высший общецерковный суд запретил в священнослужении двух архиереев Русской православной церкви – епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова), также они призваны судом "к покаянию и деятельному исправлению". Решения суда вступят в силу после их утверждения патриархом Кириллом. Ранее по решению патриарха они были отстранены от управления епархиями до решения суда. В патриаршем указе упоминалось о сообщениях, содержащих документальные обвинения в адрес этих архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями."Эти решение общецерковного суда свидетельствуют о том, что система церковного правосудия эффективна и без проволочек работает - в том числе в отношении епископов", - сказал Кипшидзе.Он напомнил, что любой человек может передать свидетельства о совершении церковных правонарушений в церковные суды: в случае со священниками – в епархиальный суд, а если речь об архиереях – в суд общецерковный.Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается редко.
https://ria.ru/20210304/episkopy-1599940870.html
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религия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Решения общецерковного суда о запрете в священнослужении двух епископов Русской православной церкви говорит об эффективности церковного правосудия, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Высший общецерковный суд запретил в священнослужении двух архиереев Русской православной церкви – епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова), также они призваны судом "к покаянию и деятельному исправлению". Решения суда вступят в силу после их утверждения патриархом Кириллом. Ранее по решению патриарха они были отстранены от управления епархиями до решения суда. В патриаршем указе упоминалось о сообщениях, содержащих документальные обвинения в адрес этих архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями.
"Эти решение общецерковного суда свидетельствуют о том, что система церковного правосудия эффективна и без проволочек работает - в том числе в отношении епископов", - сказал Кипшидзе.
Он напомнил, что любой человек может передать свидетельства о совершении церковных правонарушений в церковные суды: в случае со священниками – в епархиальный суд, а если речь об архиереях – в суд общецерковный.
Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается редко.