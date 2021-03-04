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В Саратовской области подростки получили срок за насилие над девочкой
В Саратовской области подростки получили срок за насилие над девочкой
Суд в Саратовской области вынес приговор троим подросткам, обвиняемым в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, сообщило областное управление Следственного... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:22
2021-03-04T12:16
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
аткарск
происшествия
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САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости. Суд в Саратовской области вынес приговор троим подросткам, обвиняемым в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, сообщило областное управление Следственного комитета.Как установило следствие, в сентябре прошлого года трое подростков (16, 15 и 14 лет) и две девочки гуляли в Аткарске. Одна из девочек предложила пойти в заброшенный дом. Тогда юноши обманом отправили вторую девочку за их общей знакомой, а над оставшейся надругались.Суд признал всех троих виновными по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Шестнадцатилетнего подростка приговорили к трем с половиной годам, а пятнадцатилетнего и четырнадцатилетнего — к трем. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20210303/irkutsk-1599730802.html
саратовская область
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, аткарск, происшествия

В Саратовской области подростки получили срок за насилие над девочкой

08:22 04.03.2021 (обновлено: 12:16 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости. Суд в Саратовской области вынес приговор троим подросткам, обвиняемым в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, сообщило областное управление Следственного комитета.
Как установило следствие, в сентябре прошлого года трое подростков (16, 15 и 14 лет) и две девочки гуляли в Аткарске. Одна из девочек предложила пойти в заброшенный дом. Тогда юноши обманом отправили вторую девочку за их общей знакомой, а над оставшейся надругались.

"Несмотря на непризнание вины в содеянном, следователями СК собраны исчерпывающие доказательства совершения юношами инкриминируемого им деяния", — говорится в сообщении.

Суд признал всех троих виновными по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Шестнадцатилетнего подростка приговорили к трем с половиной годам, а пятнадцатилетнего и четырнадцатилетнего — к трем. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьАткарскПроисшествия
 
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