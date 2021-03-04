https://ria.ru/20210304/srok-1599855811.html

В Саратовской области подростки получили срок за насилие над девочкой

В Саратовской области подростки получили срок за насилие над девочкой

Суд в Саратовской области вынес приговор троим подросткам, обвиняемым в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, сообщило областное управление Следственного... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:22

2021-03-04T08:22

2021-03-04T12:16

следственный комитет россии (ск рф)

саратовская область

аткарск

происшествия

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САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости. Суд в Саратовской области вынес приговор троим подросткам, обвиняемым в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, сообщило областное управление Следственного комитета.Как установило следствие, в сентябре прошлого года трое подростков (16, 15 и 14 лет) и две девочки гуляли в Аткарске. Одна из девочек предложила пойти в заброшенный дом. Тогда юноши обманом отправили вторую девочку за их общей знакомой, а над оставшейся надругались.Суд признал всех троих виновными по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Шестнадцатилетнего подростка приговорили к трем с половиной годам, а пятнадцатилетнего и четырнадцатилетнего — к трем. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20210303/irkutsk-1599730802.html

саратовская область

аткарск

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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, аткарск, происшествия