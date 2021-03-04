На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
05:09 04.03.2021 (обновлено: 10:09 04.03.2021)
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Украине до сих пор много пророссийски настроенных граждан так как они видят, насколько сильно улучшилась экономическая ситуация в России за последние 20 лет. Такое мнение в эфире телеканала "Первый Казацкий" высказал украинский политолог Сергей Белашко.
В среду Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, из которого следует, что более 40 процентов жителей Украины положительно относятся к России, примерно столько же – отрицательно, причем такая ситуация наблюдается с сентября 2020 года. Объединения двух стран хотят семь процентов украинцев.
"Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед", – сказал Белашко.
Ранее житель Харьковской области пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии в Крыму и на Украине. Он отметил, что крымские пенсионеры живут гораздо лучше украинских и получают намного более высокие пенсии. "И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз (в Крыму – ред.) ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше", — заявил мужчина в прямом эфире телеканала "НАШ".
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