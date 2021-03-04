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Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счетчики посещаемости
Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счетчики посещаемости
Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать предложенное ведомством ПО для подсчета количества пользователей, чтобы определять, подпадает ли соцсеть... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:18
2021-03-04T21:19
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать предложенное ведомством ПО для подсчета количества пользователей, чтобы определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента, соответствующий проект приказа Роскомнадзора опубликован на портале проектов нормативных актов.С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым соцсети с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.Проектом приказа, подготовленным Роскомнадзором, утверждается методика определения количества пользователей информационного ресурса в сутки.В нем уточняется, что счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку. Сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости будут размещены на сайте Роскомнадзора.В случае невозможности определения количества пользователей с помощью счетчиков посещаемости, Роскомнадзор будет направлять запрос для определения этих данных. Если и этим способом определить ежедневную аудиторию соцсети невозможно, Роскомнадзор будет выявлять эти данные либо на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО, в том числе программ, обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к информационному ресурсу; либо на основании общедоступных сведений в сети интернет.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счетчики посещаемости

20:18 04.03.2021 (обновлено: 21:19 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать предложенное ведомством ПО для подсчета количества пользователей, чтобы определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента, соответствующий проект приказа Роскомнадзора опубликован на портале проектов нормативных актов.
С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым соцсети с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.
Проектом приказа, подготовленным Роскомнадзором, утверждается методика определения количества пользователей информационного ресурса в сутки.

"В целях определения количества пользователей информационного ресурса владелец социальной сети… устанавливает предлагаемую Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса (далее – счетчик посещаемости) в отношении каждого из информационных ресурсов социальной сети, в том числе сайта в сети интернет социальной сети, программы для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к социальной сети", - говорится в проекте приказа.

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В нем уточняется, что счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку. Сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости будут размещены на сайте Роскомнадзора.
В случае невозможности определения количества пользователей с помощью счетчиков посещаемости, Роскомнадзор будет направлять запрос для определения этих данных. Если и этим способом определить ежедневную аудиторию соцсети невозможно, Роскомнадзор будет выявлять эти данные либо на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО, в том числе программ, обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к информационному ресурсу; либо на основании общедоступных сведений в сети интернет.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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