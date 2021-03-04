https://ria.ru/20210304/sotsseti-1599993685.html

Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счетчики посещаемости

Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счетчики посещаемости

Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать предложенное ведомством ПО для подсчета количества пользователей, чтобы определять, подпадает ли соцсеть... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:18

2021-03-04T20:18

2021-03-04T21:19

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/106675/75/1066757565_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_0f53554359efcbebd1ed6005f244a344.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает обязать соцсети устанавливать предложенное ведомством ПО для подсчета количества пользователей, чтобы определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента, соответствующий проект приказа Роскомнадзора опубликован на портале проектов нормативных актов.С 1 февраля в РФ вступили в силу поправки к закону "Об информации...", по которым соцсети с суточной аудиторией в РФ более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. По этому закону Роскомнадзор ведет реестр соцсетей, организует мониторинг информресурсов, утверждает методику определения количества пользователей, устанавливает порядок взаимодействия с владельцами соцсетей.Проектом приказа, подготовленным Роскомнадзором, утверждается методика определения количества пользователей информационного ресурса в сутки.В нем уточняется, что счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории РФ к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку. Сведения о предлагаемых к установке счетчиках посещаемости будут размещены на сайте Роскомнадзора.В случае невозможности определения количества пользователей с помощью счетчиков посещаемости, Роскомнадзор будет направлять запрос для определения этих данных. Если и этим способом определить ежедневную аудиторию соцсети невозможно, Роскомнадзор будет выявлять эти данные либо на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО, в том числе программ, обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к информационному ресурсу; либо на основании общедоступных сведений в сети интернет.

https://ria.ru/20210304/blokirovka-1599932479.html

https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599650005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество