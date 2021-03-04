https://ria.ru/20210304/sosedov-1599911757.html

"Ложный пафос": Соседов осудил артистов, которые хвастаются роскошью

"Ложный пафос": Соседов осудил артистов, которые хвастаются роскошью

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием 5-tv.ru рассказал, что думает по поводу Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звезд шоу-бизнеса,... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:14

2021-03-04T19:14

2021-03-04T19:14

знаменитости

звезды

виктор дробыш

филипп киркоров

николай басков

шоубиз

сергей соседов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием 5-tv.ru рассказал, что думает по поводу Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звезд шоу-бизнеса, которые хвастаются своим роскошным образом жизни перед обычными людьми. По мнению Соседова, такое поведение "непозволительно" и говорит о плохом воспитании этих людей.Ему также непонятно, когда некоторые знаменитости начинают жаловаться на нехватку денег. "Артисты, особенно топовые, конечно, живут в непозволительной роскоши. И особенно меня поражает, когда они начинают возмущаться, что им чего-то там не доплатили, нет концертов. Показывают свои роскошные дачи, виллы, дворцы в глянцевых журналах — там чуть ли не золотые унитазы 999 пробы, извините! И они возмущаются, что чего-то им не доплатили", — удивляется музыкальный критик.Ранее свое мнение по этому вопросу высказал композитор и продюсер Виктор Дробыш. Он считает, что сейчас многим современным исполнителям не хватает "стати", как у артистов прошлых десятилетий, и они попросту зазвездились."Такое ощущение, что за ним сзади бегут восемь террористов с боем", — с иронией добавил продюсер.Раньше, по утверждению композитора, артисты вели себя намного скромнее и не хвастались дорогостоящими покупками.

https://ria.ru/20210304/netrebko-1599786604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, виктор дробыш, филипп киркоров, николай басков, сергей соседов, шоу-бизнес