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"Ложный пафос": Соседов осудил артистов, которые хвастаются роскошью
"Ложный пафос": Соседов осудил артистов, которые хвастаются роскошью
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием 5-tv.ru рассказал, что думает по поводу Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звезд шоу-бизнеса,... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:14
2021-03-04T19:14
2021-03-04T19:14
знаменитости
звезды
виктор дробыш
филипп киркоров
николай басков
шоубиз
сергей соседов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием 5-tv.ru рассказал, что думает по поводу Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звезд шоу-бизнеса, которые хвастаются своим роскошным образом жизни перед обычными людьми. По мнению Соседова, такое поведение "непозволительно" и говорит о плохом воспитании этих людей.Ему также непонятно, когда некоторые знаменитости начинают жаловаться на нехватку денег. "Артисты, особенно топовые, конечно, живут в непозволительной роскоши. И особенно меня поражает, когда они начинают возмущаться, что им чего-то там не доплатили, нет концертов. Показывают свои роскошные дачи, виллы, дворцы в глянцевых журналах — там чуть ли не золотые унитазы 999 пробы, извините! И они возмущаются, что чего-то им не доплатили", — удивляется музыкальный критик.Ранее свое мнение по этому вопросу высказал композитор и продюсер Виктор Дробыш. Он считает, что сейчас многим современным исполнителям не хватает "стати", как у артистов прошлых десятилетий, и они попросту зазвездились."Такое ощущение, что за ним сзади бегут восемь террористов с боем", — с иронией добавил продюсер.Раньше, по утверждению композитора, артисты вели себя намного скромнее и не хвастались дорогостоящими покупками.
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знаменитости, звезды, виктор дробыш, филипп киркоров, николай басков, сергей соседов, шоу-бизнес
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием 5-tv.ru рассказал
, что думает по поводу Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звезд шоу-бизнеса, которые хвастаются своим роскошным образом жизни перед обычными людьми.
По мнению Соседова, такое поведение "непозволительно" и говорит о плохом воспитании этих людей.
"И все им кажется, что им мало, мало, и этот ложный пафос, псевдовеличие. Да кто вы такие, хочется сказать?! Извините, вы — не Шаляпин, не Мария Каллас! Вам просто повезло. И тот же Басков, и Киркоров, и прочие. Должна быть реакция общества на это. Непозволительно так роскошно жить, когда люди простые, ваши зрители, живут бедно. И не надо кивать на Запад! А вот Мадонна, а вот Элтон Джон. Это не примеры. Это аморальные примеры. И Мадонне неприлично жить богато, и Полу Маккартни, когда в их странах — и в Америке, и в Великобритании — полно нищих, бедных", — считает критик.
Ему также непонятно, когда некоторые знаменитости начинают жаловаться на нехватку денег.
"Артисты, особенно топовые, конечно, живут в непозволительной роскоши. И особенно меня поражает, когда они начинают возмущаться, что им чего-то там не доплатили, нет концертов. Показывают свои роскошные дачи, виллы, дворцы в глянцевых журналах — там чуть ли не золотые унитазы 999 пробы, извините! И они возмущаются, что чего-то им не доплатили", — удивляется музыкальный критик.
Ранее свое мнение по этому вопросу высказал
композитор и продюсер Виктор Дробыш. Он считает, что сейчас многим современным исполнителям не хватает "стати", как у артистов прошлых десятилетий, и они попросту зазвездились.
"Выбегают охранники, подъезжает какой-то длинный лимузин, за ним — машины охраны, и ты думаешь: "Приехал Клинтон?" Но ничего подобного — Басков", — сказал Дробыш.
"Такое ощущение, что за ним сзади бегут восемь террористов с боем", — с иронией добавил продюсер.
Раньше, по утверждению композитора, артисты вели себя намного скромнее и не хвастались дорогостоящими покупками.