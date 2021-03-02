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https://ria.ru/20210302/drobysh-1599581217.html
Виктор Дробыш высмеял зазвездившегося Николая Баскова
Виктор Дробыш высмеял зазвездившегося Николая Баскова
Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в недавнем выпуске YouTube-канала "Ковальский" поразмышлял на тему того, что сейчас происходит на современной... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:37
2021-03-02T18:37
стас пьеха
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
виктор дробыш
николай басков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в недавнем выпуске YouTube-канала "Ковальский" поразмышлял на тему того, что сейчас происходит на современной эстраде, и в какой-то момент резко высказался о Николае Баскове. Дробыш признался, что с большим уважением относится к Стасу Пьехе, Григорию Лепсу, Валерии и начинающему певцу Александру Иванову. Но особенно создатель хита "Party for everybody" выделил Игоря Романова — одного из самых популярных рок-музыкантов 1980-х годов. По мнению продюсера, многим современным исполнителям не хватает "стати" как у Романова. "В 80-х годах было труднее держать себя артистом. Это слово для многих было волшебным", — считает Виктор Дробыш. Продюсер объяснил свои словам тем, что сейчас большинство известных личностей попросту зазвездилось, и привел в пример Николая Баскова. "Выбегают охранники, подъезжает какой-то длинный лимузин, за ним — машины охраны, и ты думаешь: "Приехал Клинтон?". Но ничего подобного — Басков", — прокомментировал Дробыш. Раньше, по утверждению композитора, под словом артист понимался человек, который не мог быть "супербогатым". Такие люди вели себя скромнее: ездили на метро и не хвастались дорогостоящими покупками — вроде машины. Николай Басков на слова Виктора Дробыша пока не отреагировал.
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стас пьеха, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, виктор дробыш, николай басков

Виктор Дробыш высмеял зазвездившегося Николая Баскова

18:37 02.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина,Кирилл КаллиниковВиктор Дробыш и Николай Басков
Виктор Дробыш и Николай Басков - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина,Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 марРИА Новости. Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в недавнем выпуске YouTube-канала "Ковальский" поразмышлял на тему того, что сейчас происходит на современной эстраде, и в какой-то момент резко высказался о Николае Баскове.
Дробыш признался, что с большим уважением относится к Стасу Пьехе, Григорию Лепсу, Валерии и начинающему певцу Александру Иванову. Но особенно создатель хита "Party for everybody" выделил Игоря Романова — одного из самых популярных рок-музыкантов 1980-х годов.
По мнению продюсера, многим современным исполнителям не хватает "стати" как у Романова. "В 80-х годах было труднее держать себя артистом. Это слово для многих было волшебным", — считает Виктор Дробыш.
Продюсер объяснил свои словам тем, что сейчас большинство известных личностей попросту зазвездилось, и привел в пример Николая Баскова. "Выбегают охранники, подъезжает какой-то длинный лимузин, за ним — машины охраны, и ты думаешь: "Приехал Клинтон?". Но ничего подобного — Басков", — прокомментировал Дробыш.

"Такое ощущение, что за ним сзади бегут восемь террористов с боем", — подчеркнул он.

Раньше, по утверждению композитора, под словом артист понимался человек, который не мог быть "супербогатым". Такие люди вели себя скромнее: ездили на метро и не хвастались дорогостоящими покупками — вроде машины.
Николай Басков на слова Виктора Дробыша пока не отреагировал.
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