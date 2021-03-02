https://ria.ru/20210302/drobysh-1599581217.html

Виктор Дробыш высмеял зазвездившегося Николая Баскова

Виктор Дробыш высмеял зазвездившегося Николая Баскова

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в недавнем выпуске YouTube-канала "Ковальский" поразмышлял на тему того, что сейчас происходит на современной... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:37

2021-03-02T18:37

2021-03-02T18:37

стас пьеха

шоубиз

шоу-бизнес

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звезды

виктор дробыш

николай басков

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в недавнем выпуске YouTube-канала "Ковальский" поразмышлял на тему того, что сейчас происходит на современной эстраде, и в какой-то момент резко высказался о Николае Баскове. Дробыш признался, что с большим уважением относится к Стасу Пьехе, Григорию Лепсу, Валерии и начинающему певцу Александру Иванову. Но особенно создатель хита "Party for everybody" выделил Игоря Романова — одного из самых популярных рок-музыкантов 1980-х годов. По мнению продюсера, многим современным исполнителям не хватает "стати" как у Романова. "В 80-х годах было труднее держать себя артистом. Это слово для многих было волшебным", — считает Виктор Дробыш. Продюсер объяснил свои словам тем, что сейчас большинство известных личностей попросту зазвездилось, и привел в пример Николая Баскова. "Выбегают охранники, подъезжает какой-то длинный лимузин, за ним — машины охраны, и ты думаешь: "Приехал Клинтон?". Но ничего подобного — Басков", — прокомментировал Дробыш. Раньше, по утверждению композитора, под словом артист понимался человек, который не мог быть "супербогатым". Такие люди вели себя скромнее: ездили на метро и не хвастались дорогостоящими покупками — вроде машины. Николай Басков на слова Виктора Дробыша пока не отреагировал.

https://ria.ru/20210219/kharlamov-1598188462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стас пьеха, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, виктор дробыш, николай басков