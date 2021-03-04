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Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
Россияне превышают ежедневную норму по соли, что приводит к проблемам со здоровьем, отметил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T04:09
2021-03-04T04:09
россия
андрей бобровский
соль
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне превышают ежедневную норму по соли, что приводит к проблемам со здоровьем, отметил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. По его словам, люди нарушают эту норму даже чаще, чем по калориям.Суточный уровень употребления соли рекомендован ВОЗ в размере не более 5 граммов для взрослого человека. Между тем, по данным медиков, в Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов соли в день, в России – 12 граммов. Больше всего соли попадает в организм из полуфабрикатов, продолжил Андрей Бобровский."Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке. То есть в полуфабрикатах, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса", – сказал диетолог в интервью радио Sputnik.Регулярное превышение суточной нормы потребления соли, предупредил Андрей Бобровский, значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Поэтому, посоветовал он, следует сокращать потребление соли, и лучше начать это делать заранее, когда проблем со здоровьем еще нет.Диетолог призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, чтобы снизить ее потребление. Соответствующую информацию можно найти в специализированных изданиях, а также на сайте Роспотребнадзора.
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россия, андрей бобровский, соль, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян

04:09 04.03.2021
 
CC0 / Bru-nO / Соль
Соль - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
CC0 / Bru-nO /
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне превышают ежедневную норму по соли, что приводит к проблемам со здоровьем, отметил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. По его словам, люди нарушают эту норму даже чаще, чем по калориям.
"Среди всех пищевых компонентов, среди всех макро- и микронутриентов в рационе современного россиянина самое большое превышение идет по соли. Самое большое превышение не по калориям, не по белкам, не по каким-то другим компонентам, а именно по соли", – пояснил диетолог.
Суточный уровень употребления соли рекомендован ВОЗ в размере не более 5 граммов для взрослого человека. Между тем, по данным медиков, в Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов соли в день, в России – 12 граммов.
Больше всего соли попадает в организм из полуфабрикатов, продолжил Андрей Бобровский.
"Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке. То есть в полуфабрикатах, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса", – сказал диетолог в интервью радио Sputnik.
Регулярное превышение суточной нормы потребления соли, предупредил Андрей Бобровский, значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Поэтому, посоветовал он, следует сокращать потребление соли, и лучше начать это делать заранее, когда проблем со здоровьем еще нет.
Диетолог призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, чтобы снизить ее потребление. Соответствующую информацию можно найти в специализированных изданиях, а также на сайте Роспотребнадзора.
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