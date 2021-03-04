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Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян

Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян

Россияне превышают ежедневную норму по соли, что приводит к проблемам со здоровьем, отметил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T04:09

2021-03-04T04:09

2021-03-04T04:09

россия

андрей бобровский

соль

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне превышают ежедневную норму по соли, что приводит к проблемам со здоровьем, отметил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. По его словам, люди нарушают эту норму даже чаще, чем по калориям.Суточный уровень употребления соли рекомендован ВОЗ в размере не более 5 граммов для взрослого человека. Между тем, по данным медиков, в Европе и США средний житель потребляет около 10 граммов соли в день, в России – 12 граммов. Больше всего соли попадает в организм из полуфабрикатов, продолжил Андрей Бобровский."Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке. То есть в полуфабрикатах, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса", – сказал диетолог в интервью радио Sputnik.Регулярное превышение суточной нормы потребления соли, предупредил Андрей Бобровский, значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Поэтому, посоветовал он, следует сокращать потребление соли, и лучше начать это делать заранее, когда проблем со здоровьем еще нет.Диетолог призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, чтобы снизить ее потребление. Соответствующую информацию можно найти в специализированных изданиях, а также на сайте Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210225/sup-1598854981.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей бобровский, соль, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество