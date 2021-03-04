https://ria.ru/20210304/sobaka-1599992520.html

В Саратове собака отравилась алкоголем в День кошек

В Саратове собака отравилась алкоголем в День кошек

Специалисты ветеринарной клиники в Саратове спасли от острой алкогольной интоксикации собаку, которая на День кошек разгрызла бутылку пива и употребила около... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:12

2021-03-04T20:12

2021-03-04T20:46

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Специалисты ветеринарной клиники в Саратове спасли от острой алкогольной интоксикации собаку, которая на День кошек разгрызла бутылку пива и употребила около 300 граммов напитка, сообщает клиника в своем аккаунте в Instagram.Ветеринары отметили, что собакам и кошкам ни в коем случае нельзя давать алкоголь, поскольку он содержит этанол. "В зависимости от дозы он может привести к фатальным последствиям. Если собака употребила алкоголь, поспешите показать ее ветеринару. В случае тяжелого алкогольного отравления питомец будет сильно обезвожен и потребуются внутривенные инъекции", - поясняют специалисты.

https://ria.ru/20210303/sobaki-1599689446.html

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия