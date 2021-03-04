В Саратове собака отравилась алкоголем в День кошек
20:12 04.03.2021 (обновлено: 20:46 04.03.2021)
© Фото : Первая ветеринарная клиникаСобака по кличке Жуля, спасенная саратовскими ветеринарами
© Фото : Первая ветеринарная клиника
САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Специалисты ветеринарной клиники в Саратове спасли от острой алкогольной интоксикации собаку, которая на День кошек разгрызла бутылку пива и употребила около 300 граммов напитка, сообщает клиника в своем аккаунте в Instagram.
"Собака Жуля отметила День кошек и попала с алкогольным отравлением в клинику. Она разгрызла бутылку с пивом и выпила около 0,3 литра, получив острое алкогольное отравление. Была проведена терапия для детоксикации. По словам хозяина, к утру после лечения Жуля начала бегать по дому и донимать кота", - говорится в сообщении.
Ветеринары отметили, что собакам и кошкам ни в коем случае нельзя давать алкоголь, поскольку он содержит этанол. "В зависимости от дозы он может привести к фатальным последствиям. Если собака употребила алкоголь, поспешите показать ее ветеринару. В случае тяжелого алкогольного отравления питомец будет сильно обезвожен и потребуются внутривенные инъекции", - поясняют специалисты.
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