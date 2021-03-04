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МИД пригрозил Германии жесткими ответными мерами в отношении СМИ
МИД пригрозил Германии жесткими ответными мерами в отношении СМИ
Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России, если Берлин не обеспечит нормальную работу российских журналистов, заявила на брифинге... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:05
2021-03-04T17:37
мария захарова
commerzbank
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
в мире
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России, если Берлин не обеспечит нормальную работу российских журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Она сообщила, что 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly.Как уточнила Захарова, кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".Она подчеркнула, что Москва не будет принимать всерьез ссылки на некие корпоративные правила, "потому что это неправда"."Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве — без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", — пояснила представитель МИД.По ее словам, Германия уже не впервые пытается "перекрыть кислород" российским журналистам.
https://ria.ru/20210218/germaniya-1598063977.html
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мария захарова, commerzbank , россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире

МИД пригрозил Германии жесткими ответными мерами в отношении СМИ

16:05 04.03.2021 (обновлено: 17:37 04.03.2021)
 
© AFP 2021 / Alexander NemenovЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AFP 2021 / Alexander Nemenov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России, если Берлин не обеспечит нормальную работу российских журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она сообщила, что 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly.
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Как уточнила Захарова, кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".
"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Она подчеркнула, что Москва не будет принимать всерьез ссылки на некие корпоративные правила, "потому что это неправда".
"Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве — без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", — пояснила представитель МИД.
По ее словам, Германия уже не впервые пытается "перекрыть кислород" российским журналистам.
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Мария ЗахароваCommerzbankРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ГерманияВ мире
 
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