https://ria.ru/20210304/smi-1599940256.html
МИД пригрозил Германии жесткими ответными мерами в отношении СМИ
МИД пригрозил Германии жесткими ответными мерами в отношении СМИ
Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России, если Берлин не обеспечит нормальную работу российских журналистов, заявила на брифинге... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:05
2021-03-04T16:05
2021-03-04T17:37
мария захарова
commerzbank
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598053202_920:561:3563:2048_1920x0_80_0_0_d44d1d7ff82c9ca925181c4271ee80a7.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России, если Берлин не обеспечит нормальную работу российских журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Она сообщила, что 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly.Как уточнила Захарова, кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".Она подчеркнула, что Москва не будет принимать всерьез ссылки на некие корпоративные правила, "потому что это неправда"."Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве — без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", — пояснила представитель МИД.По ее словам, Германия уже не впервые пытается "перекрыть кислород" российским журналистам.
https://ria.ru/20210218/germaniya-1598063977.html
https://ria.ru/20210209/toktosunova-1596733570.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598053202_1327:579:3286:2048_1920x0_80_0_0_240d10d0d73b6c7acc4f09bba0196078.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, commerzbank , россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России, если Берлин не обеспечит нормальную работу российских журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова
.
Она сообщила, что 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly.
Как уточнила Захарова, кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".
"Со всей серьезностью призываем Берлин одуматься, обеспечить нормальное функционирование указанных медиакомпаний, отменить любые рестриктивные меры, которые затрудняют работу средств массовой информации. В противном случае вынуждены будем принять жесткие ответные меры в отношении работающих в России немецких средств массовой информации. Искренне скажу: правда не хочется. Так давайте не будем создавать прецедент и повод".
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Она подчеркнула, что Москва не будет принимать всерьез ссылки на некие корпоративные правила, "потому что это неправда".
"Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве — без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", — пояснила представитель МИД.
По ее словам, Германия уже не впервые пытается "перекрыть кислород" российским журналистам.