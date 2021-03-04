https://ria.ru/20210304/smi-1599940256.html

МИД пригрозил Германии жесткими ответными мерами в отношении СМИ

МИД пригрозил Германии жесткими ответными мерами в отношении СМИ

Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России, если Берлин не обеспечит нормальную работу российских журналистов, заявила на брифинге... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:05

2021-03-04T16:05

2021-03-04T17:37

мария захарова

commerzbank

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

в мире

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Москва примет жесткие ответные меры против немецких СМИ в России, если Берлин не обеспечит нормальную работу российских журналистов, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Она сообщила, что 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов и прекращении всех финансовых операций с 31 мая информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly.Как уточнила Захарова, кредитная организация формально обосновала это решение своим правом "завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин".Она подчеркнула, что Москва не будет принимать всерьез ссылки на некие корпоративные правила, "потому что это неправда"."Десятки крупных германских и международных банков, а также региональных финансовых учреждений, в которые обратились коллеги из Russia Today, уже ответили отказом в сотрудничестве — без какой-либо серьезной аргументации, вообще никаким образом не объясняя свои действия", — пояснила представитель МИД.По ее словам, Германия уже не впервые пытается "перекрыть кислород" российским журналистам.

https://ria.ru/20210218/germaniya-1598063977.html

https://ria.ru/20210209/toktosunova-1596733570.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, commerzbank , россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, в мире