https://ria.ru/20210304/smertnik-1599885725.html

Задержанный под Калининградом террорист заявил, что он смертник

Задержанный под Калининградом террорист заявил, что он смертник

Мужчина, задержанный за подготовку теракта в Калининградской области, заявил, что является смертником, это признание содержится в видео, опубликованном Центром... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:54

2021-03-04T11:54

2021-03-04T12:01

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мужчина, задержанный за подготовку теракта в Калининградской области, заявил, что является смертником, это признание содержится в видео, опубликованном Центром общественных связей ФСБ России.Россиянина уличили в подготовке теракта на объекте энергетики Калининградской области из "ненависти к действующей власти", сообщила сегодня ФСБ."Да, я смертник", - сказал задержанный, отвечая на вопрос силовика, "открыто" ли он настроен.На видео также демонстрируется, как правоохранители проникают в дом, задерживают подозреваемого, изымают компоненты для взрывчатки – калиевую и кальциевую селитру, использующиеся как поражающие элементы болты.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

калининградская область

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2021

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Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти. 2021-03-04T11:54 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия