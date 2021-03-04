https://ria.ru/20210304/smertnik-1599885725.html
Задержанный под Калининградом террорист заявил, что он смертник
Задержанный под Калининградом террорист заявил, что он смертник
Мужчина, задержанный за подготовку теракта в Калининградской области, заявил, что является смертником, это признание содержится в видео, опубликованном Центром... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:54
2021-03-04T11:54
2021-03-04T12:01
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининградская область
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мужчина, задержанный за подготовку теракта в Калининградской области, заявил, что является смертником, это признание содержится в видео, опубликованном Центром общественных связей ФСБ России.Россиянина уличили в подготовке теракта на объекте энергетики Калининградской области из "ненависти к действующей власти", сообщила сегодня ФСБ."Да, я смертник", - сказал задержанный, отвечая на вопрос силовика, "открыто" ли он настроен.На видео также демонстрируется, как правоохранители проникают в дом, задерживают подозреваемого, изымают компоненты для взрывчатки – калиевую и кальциевую селитру, использующиеся как поражающие элементы болты.
https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html
калининградская область
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Кадры задержания террориста, готовившего взрыв в Калининградской области
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, готовившего теракт на объекте энергетики в Калининградской области. По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.
2021-03-04T11:54
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия