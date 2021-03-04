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https://ria.ru/20210304/skripal-1599995549.html
Небензя рассказал о десятках вопросов к Британии по делу Скрипалей
Небензя рассказал о десятках вопросов к Британии по делу Скрипалей
Москва по-прежнему ждет от Лондона ответов на вопросы по делу Скрипалей, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:33
2021-03-04T22:39
россия
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
василий небензя
совет безопасности оон
великобритания
оон
в мире
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ООН, 4 мар — РИА Новости. Москва по-прежнему ждет от Лондона ответов на вопросы по делу Скрипалей, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.Об этом он заявил, комментируя выступление представительницы Великобритании на заседании Совбеза по сирийскому химическому досье. Британский дипломат в своей речи упомянула об отравлении Скрипалей, которому 4 марта исполнилось три года, и призвала не забывать об ответственности по предотвращению распространения и применения химоружия.Небензя выразил признательность британским коллегам, за то, что они напомнили "о третьей годовщине печально известного дела Скрипалей" и подчеркнул, что для России оно не закрыто.Российский дипломат отметил, что Москва найдет способ вновь сделать эти вопросы публичными и будет добиваться ответов.В свою очередь, постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что "250 детективов просмотрели более 11 тысяч часов видеонаблюдения и изучили более 1400 показаний свидетелей". По ее словам, "методы, которые они применили в ходе судебно-медицинской экспертизы, предоставили достаточные доказательства", позволяющие предъявить обвинения двум гражданам России.Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, по утверждению властей Великобритании, 4 марта 2018 года были отравлены в Солсбери. Лондон считает, что ядом послужило боевое нервно-паралитическое вещество А234, а к преступлению причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.В сентябре того же года прокуратура Британии предъявила гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей, а также полицейского Ника Бейли.
https://ria.ru/20210304/skripali-1599785988.html
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россия, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, василий небензя, совет безопасности оон, великобритания, оон, в мире

Небензя рассказал о десятках вопросов к Британии по делу Скрипалей

20:33 04.03.2021 (обновлено: 22:39 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 4 мар — РИА Новости. Москва по-прежнему ждет от Лондона ответов на вопросы по делу Скрипалей, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Об этом он заявил, комментируя выступление представительницы Великобритании на заседании Совбеза по сирийскому химическому досье. Британский дипломат в своей речи упомянула об отравлении Скрипалей, которому 4 марта исполнилось три года, и призвала не забывать об ответственности по предотвращению распространения и применения химоружия.
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Небензя выразил признательность британским коллегам, за то, что они напомнили "о третьей годовщине печально известного дела Скрипалей" и подчеркнул, что для России оно не закрыто.
"Мы по-прежнему не получили ответы на десятки, если не сотни вопросов, которые мы задавали нашим британским коллегам. Ознакомиться с перечнем этих вопросов можно на сайте посольства России в Великобритании", — добавил он.
Российский дипломат отметил, что Москва найдет способ вновь сделать эти вопросы публичными и будет добиваться ответов.
В свою очередь, постпред Великобритании Барбара Вудворд заявила, что "250 детективов просмотрели более 11 тысяч часов видеонаблюдения и изучили более 1400 показаний свидетелей". По ее словам, "методы, которые они применили в ходе судебно-медицинской экспертизы, предоставили достаточные доказательства", позволяющие предъявить обвинения двум гражданам России.
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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия, по утверждению властей Великобритании, 4 марта 2018 года были отравлены в Солсбери. Лондон считает, что ядом послужило боевое нервно-паралитическое вещество А234, а к преступлению причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.
В сентябре того же года прокуратура Британии предъявила гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей, а также полицейского Ника Бейли.
 
РоссияСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейВасилий НебензяСовет Безопасности ООНВеликобританияООНВ мире
 
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