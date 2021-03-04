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Российский разведчик рассказал о поимке шпиона, работавшего с дипломатами
Российский разведчик рассказал о поимке шпиона, работавшего с дипломатами
Российский разведчик, член совета ветеранов московского управления ФСБ Валерий Бодряшов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о поимке шпиона, подозреваемого... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T23:24
2021-03-04T23:24
2021-03-04T23:24
россия
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безопасность
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский разведчик, член совета ветеранов московского управления ФСБ Валерий Бодряшов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о поимке шпиона, подозреваемого в связях с иностранными дипломатами."Мы полтора года изучали, разрабатывали его. Выявляли его связи, смотрели за его перемещениями, как он ездил из города в город по нашей стране, приобретал секретные предметы и информацию. В итоге его удалось уличить в связях с некоторыми дипломатами, включая военного атташе одного посольства", — рассказал он.По словам Бодряшова, шпион покупал у работников посольств ценную информацию. Разведчик отметил, что данные о правонарушениях поступили ему от собственного источника и требовали проверки. Когда именно произошел этот эпизод, разведчик не уточнил.Ветеран подчеркнул, что в России в среднем раскрывают одно дело, связанное со шпионажем, в год. Он также обратил внимание, что спецслужбы чаще пресекают деятельность террористов.
https://ria.ru/20201104/slezhka-1582937165.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, безопасность
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Российский разведчик, член совета ветеранов московского управления ФСБ
Валерий Бодряшов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой"
о поимке шпиона, подозреваемого в связях с иностранными дипломатами.
"Мы полтора года изучали, разрабатывали его. Выявляли его связи, смотрели за его перемещениями, как он ездил из города в город по нашей стране, приобретал секретные предметы и информацию. В итоге его удалось уличить в связях с некоторыми дипломатами, включая военного атташе одного посольства", — рассказал он.
По словам Бодряшова, шпион покупал у работников посольств ценную информацию. Разведчик отметил, что данные о правонарушениях поступили ему от собственного источника и требовали проверки. Когда именно произошел этот эпизод, разведчик не уточнил.
Ветеран подчеркнул, что в России в среднем раскрывают одно дело, связанное со шпионажем, в год. Он также обратил внимание, что спецслужбы чаще пресекают деятельность террористов.