https://ria.ru/20210304/shpion-1600005945.html

Российский разведчик рассказал о поимке шпиона, работавшего с дипломатами

Российский разведчик рассказал о поимке шпиона, работавшего с дипломатами

Российский разведчик, член совета ветеранов московского управления ФСБ Валерий Бодряшов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о поимке шпиона, подозреваемого... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T23:24

2021-03-04T23:24

2021-03-04T23:24

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

фсб

безопасность

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российский разведчик, член совета ветеранов московского управления ФСБ Валерий Бодряшов рассказал в беседе с "Вечерней Москвой" о поимке шпиона, подозреваемого в связях с иностранными дипломатами."Мы полтора года изучали, разрабатывали его. Выявляли его связи, смотрели за его перемещениями, как он ездил из города в город по нашей стране, приобретал секретные предметы и информацию. В итоге его удалось уличить в связях с некоторыми дипломатами, включая военного атташе одного посольства", — рассказал он.По словам Бодряшова, шпион покупал у работников посольств ценную информацию. Разведчик отметил, что данные о правонарушениях поступили ему от собственного источника и требовали проверки. Когда именно произошел этот эпизод, разведчик не уточнил.Ветеран подчеркнул, что в России в среднем раскрывают одно дело, связанное со шпионажем, в год. Он также обратил внимание, что спецслужбы чаще пресекают деятельность террористов.

https://ria.ru/20201104/slezhka-1582937165.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фсб, безопасность