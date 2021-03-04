https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599995072.html

Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"

Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"

Сорок сенаторов направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока — 2". РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:32

2021-03-04T20:32

2021-03-04T20:59

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

реакция на санкции

санкции

nord stream 2 ag

северный поток — 2

евросоюз

джо байден

германия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сорок сенаторов направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока — 2".Текст послания опубликовал на своем сайте конгрессмен Джон Баррассо.Члены сената, в частности, раскритиковали Белый дом за отказ ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Доклад Госдепа со списком этих фирм они назвали "абсолютно неадекватным".Кроме того, авторы письма выразили озабоченность усилением геополитического влияния России.После прихода Байдена на пост главы государства Вашингтон не стал расширять меры против "Северного потока — 2" и связанных с ним компаний. Там ограничились включением уже находящихся под санкциями судна "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" в еще один черный список.Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация экс-президента США Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких партнеров строительства, но не успела сделать это.Ряд американских политиков регулярно выступает против "Северного потока — 2" из-за стремления США продвигать в ЕС свой сжиженный газ. Москва неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и выгоден Европе. Германия также выступает за завершение строительства.

https://ria.ru/20210303/potok-1599741521.html

россия

германия

сша

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