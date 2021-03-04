Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599995072.html
Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"
Сорок сенаторов направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока — 2". РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:32
2021-03-04T20:59
россия
санкции сша против "северного потока — 2"
реакция на санкции
санкции
nord stream 2 ag
северный поток — 2
евросоюз
джо байден
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586519812_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bfb7f8f33f407554db1cf57880715e8c.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сорок сенаторов направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока — 2".Текст послания опубликовал на своем сайте конгрессмен Джон Баррассо.Члены сената, в частности, раскритиковали Белый дом за отказ ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Доклад Госдепа со списком этих фирм они назвали "абсолютно неадекватным".Кроме того, авторы письма выразили озабоченность усилением геополитического влияния России.После прихода Байдена на пост главы государства Вашингтон не стал расширять меры против "Северного потока — 2" и связанных с ним компаний. Там ограничились включением уже находящихся под санкциями судна "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" в еще один черный список.Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация экс-президента США Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких партнеров строительства, но не успела сделать это.Ряд американских политиков регулярно выступает против "Северного потока — 2" из-за стремления США продвигать в ЕС свой сжиженный газ. Москва неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и выгоден Европе. Германия также выступает за завершение строительства.
https://ria.ru/20210303/potok-1599741521.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586519812_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_905ceff1e74f125c06b6fcec6ffe1bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, санкции сша против "северного потока — 2", реакция на санкции, санкции, nord stream 2 ag, северный поток — 2, евросоюз, джо байден, германия, сша, экономика

Сенаторы попросили Байдена ввести санкции против "Северного потока — 2"

20:32 04.03.2021 (обновлено: 20:59 04.03.2021)
 
© Фото : @NordStream2/TwitterСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : @NordStream2/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сорок сенаторов направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом "быстро и в полной мере" ввести санкции против "Северного потока — 2".
Текст послания опубликовал на своем сайте конгрессмен Джон Баррассо.
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:18
NI призвал "поставить мат" строительству "Северного потока — 2"
Члены сената, в частности, раскритиковали Белый дом за отказ ввести ограничения против компаний, участвующих в строительстве газопровода. Доклад Госдепа со списком этих фирм они назвали "абсолютно неадекватным".
Кроме того, авторы письма выразили озабоченность усилением геополитического влияния России.
После прихода Байдена на пост главы государства Вашингтон не стал расширять меры против "Северного потока — 2" и связанных с ним компаний. Там ограничились включением уже находящихся под санкциями судна "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС" в еще один черный список.
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация экс-президента США Дональда Трампа готовилась ввести санкции против немецких партнеров строительства, но не успела сделать это.
Ряд американских политиков регулярно выступает против "Северного потока — 2" из-за стремления США продвигать в ЕС свой сжиженный газ. Москва неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и выгоден Европе. Германия также выступает за завершение строительства.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСанкции США против "Северного потока — 2"Реакция на санкцииСанкцииNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ЕвросоюзДжо БайденГерманияСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Лента новостейМолния