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МИД пообещал соразмерный ответ на новые санкции против России
МИД пообещал соразмерный ответ на новые санкции против России
Ответ Москвы на последние антироссийские санкции ЕС будет соразмерным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:55
2021-03-04T17:05
александр калашников
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
игорь краснов
мария захарова
виктор золотов
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евросоюз
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ответ Москвы на последние антироссийские санкции ЕС будет соразмерным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников."Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти, наконец, в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза", - сказала Захарова на брифинге.Она также отметила, что это очередной пример того, как под видом консолидации в ЕС, под видом общности целей и задач скрывается отсутствие этой самой солидарности и отсутствие настоящего единства решения реальных целей и проблем.
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александр калашников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, мария захарова, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, александр бастрыкин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД пообещал соразмерный ответ на новые санкции против России

16:55 04.03.2021 (обновлено: 17:05 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ответ Москвы на последние антироссийские санкции ЕС будет соразмерным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
"Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти, наконец, в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза", - сказала Захарова на брифинге.
Она также отметила, что это очередной пример того, как под видом консолидации в ЕС, под видом общности целей и задач скрывается отсутствие этой самой солидарности и отсутствие настоящего единства решения реальных целей и проблем.
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Александр КалашниковФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Игорь КрасновМария ЗахароваВиктор ЗолотовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзАлександр БастрыкинРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
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