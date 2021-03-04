https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599951229.html

МИД пообещал соразмерный ответ на новые санкции против России

МИД пообещал соразмерный ответ на новые санкции против России

Ответ Москвы на последние антироссийские санкции ЕС будет соразмерным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:55

2021-03-04T16:55

2021-03-04T17:05

александр калашников

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

мария захарова

виктор золотов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

александр бастрыкин

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ответ Москвы на последние антироссийские санкции ЕС будет соразмерным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников."Мы рассматриваем действия ЕС как еще одну упущенную возможность отказаться от тупиковой политики ультиматумов, давления, перейти, наконец, в отношениях с Россией к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству. Российская сторона не оставит без соразмерного ответа очередную недружественную акцию Европейского союза", - сказала Захарова на брифинге.Она также отметила, что это очередной пример того, как под видом консолидации в ЕС, под видом общности целей и задач скрывается отсутствие этой самой солидарности и отсутствие настоящего единства решения реальных целей и проблем.

https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599929712.html

россия

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александр калашников, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, мария захарова, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, александр бастрыкин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире