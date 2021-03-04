https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599892544.html

Глава ОП Крыма назвал решение США продлить санкции ненормальным

Глава ОП Крыма назвал решение США продлить санкции ненормальным

Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал ненормальным попытку США добиться изоляции России с помощью санкций, добавив, что рано... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:32

2021-03-04T12:32

2021-03-04T12:32

александр форманчук

джо байден

владимир путин

москва

оон

вашингтон (город)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал ненормальным попытку США добиться изоляции России с помощью санкций, добавив, что рано или поздно Америке придется признать, что мир сегодня не однополярный.Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.По его словам, на внутренней жизни Крыма западные санкции практически никак не сказываются. "Для Крыма эти санкции не несут критического значения, да и для России в целом тоже", - сказал общественник.Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/sanktsii-1599889911.html

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москва

вашингтон (город)

сша

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александр форманчук, джо байден, владимир путин, москва, оон, вашингтон (город), сша