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Глава ОП Крыма назвал решение США продлить санкции ненормальным
Глава ОП Крыма назвал решение США продлить санкции ненормальным
Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал ненормальным попытку США добиться изоляции России с помощью санкций, добавив, что рано... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:32
2021-03-04T12:32
александр форманчук
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал ненормальным попытку США добиться изоляции России с помощью санкций, добавив, что рано или поздно Америке придется признать, что мир сегодня не однополярный.Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.По его словам, на внутренней жизни Крыма западные санкции практически никак не сказываются. "Для Крыма эти санкции не несут критического значения, да и для России в целом тоже", - сказал общественник.Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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александр форманчук, джо байден, владимир путин, москва, оон, вашингтон (город), сша

Глава ОП Крыма назвал решение США продлить санкции ненормальным

12:32 04.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал ненормальным попытку США добиться изоляции России с помощью санкций, добавив, что рано или поздно Америке придется признать, что мир сегодня не однополярный.
Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
Человек на фоне американского флага. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
12:21
СМИ узнали условие Госдепа для отмены второго раунда санкций против РФ
"Байден реанимировал и активно вернулся к традиционной гегемонистской политике США. Здесь нет ничего удивительного. Санкции из-за Крыма являются естественным наполнением политического курса Байдена. Мы будем свидетелями этой политики еще как минимум на протяжении нынешнего десятилетия. Но в целом, безусловно, это ненормально, когда коллективный Запад во главе с США пытается изолировать Россию на международной арене. Изоляции полной никогда не получится. Мир сегодня не однополярный, а многополярный, и это придется США рано ли поздно признать", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, на внутренней жизни Крыма западные санкции практически никак не сказываются. "Для Крыма эти санкции не несут критического значения, да и для России в целом тоже", - сказал общественник.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
08:00
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Александр ФорманчукДжо БайденВладимир ПутинМоскваООНВашингтон (город)США
 
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