Глава ОП Крыма назвал решение США продлить санкции ненормальным
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал ненормальным попытку США добиться изоляции России с помощью санкций, добавив, что рано или поздно Америке придется признать, что мир сегодня не однополярный.
Ранее президент США Джо Байден продлил еще на год – до марта 2022 года - санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
"Байден реанимировал и активно вернулся к традиционной гегемонистской политике США. Здесь нет ничего удивительного. Санкции из-за Крыма являются естественным наполнением политического курса Байдена. Мы будем свидетелями этой политики еще как минимум на протяжении нынешнего десятилетия. Но в целом, безусловно, это ненормально, когда коллективный Запад во главе с США пытается изолировать Россию на международной арене. Изоляции полной никогда не получится. Мир сегодня не однополярный, а многополярный, и это придется США рано ли поздно признать", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, на внутренней жизни Крыма западные санкции практически никак не сказываются. "Для Крыма эти санкции не несут критического значения, да и для России в целом тоже", - сказал общественник.
Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".