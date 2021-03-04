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РБК: США выдвинули России условие для избежания новых санкций
РБК: США выдвинули России условие для избежания новых санкций
Госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать новых санкций из-за Навального, сообщает "РБК". РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:08
2021-03-04T11:08
мария захарова
евросоюз
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать новых санкций из-за Навального, сообщает "РБК".В Госдепе отметили, что согласно действующему в США закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года России грозят новые санкции из-за отравления Алексея Навального.Ранее Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении санкций против России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры на новые ограничения со стороны США.Ранее российские власти заявляли, что последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, Россия на 100% исполнила обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции.
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мария захарова, евросоюз, сша, в мире

РБК: США выдвинули России условие для избежания новых санкций

11:08 04.03.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдепартамент США призвал Россию отказаться от химического оружия, чтобы избежать новых санкций из-за Навального, сообщает "РБК".
"Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением", — заявил представитель Госдепартамента США.
В Госдепе отметили, что согласно действующему в США закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года России грозят новые санкции из-за отравления Алексея Навального.
Ранее Евросоюз впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении санкций против России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва уже прорабатывает ответные меры на новые ограничения со стороны США.
Ранее российские власти заявляли, что последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в РФ запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, Россия на 100% исполнила обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ. По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва соблюдает все обязательства по Конвенции.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
08:00
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
 
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