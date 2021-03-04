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В Турции разбился военный вертолет
В Турции разбился военный вертолет
Одиннадцать турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате катастрофы вертолета на востоке Турции, говорится в полученном РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:28
2021-03-04T22:14
турция
в мире
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АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Одиннадцать турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате катастрофы вертолета на востоке Турции, говорится в полученном РИА Новости заявлении Минобороны республики."С вертолетом типа Cougar, вылетевшим из Бингеля в Татван в 13:55 (мск), прервалась связь в 14:25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение", — сообщили в ведомстве.По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета.Одной из жертв крушения стал командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш. Об этом сообщил глава регионального отделения в Элязыге Партии национального движения Семих Ышыквер.Телеканал NTV показывает в прямом эфире кадры с места крушения вертолета, которое произошло в труднодоступной горной местности в провинции Битлис, и эвакуации раненых.Министр обороны Турции Хулуси Акар проинформировал о трагедии президента Тайипа Эрдогана, который выразил соболезнования родственникам погибших. Акар вместе с начальником генштаба и командующим сухопутными войсками отправились на место происшествия.Свои соболезнования в связи с крушением вертолета в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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60
турция, в мире

В Турции разбился военный вертолет

18:28 04.03.2021 (обновлено: 22:14 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевВоенный вертолет над Миннеаполисом
Военный вертолет над Миннеаполисом - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Одиннадцать турецких военнослужащих погибли и трое получили ранения в результате катастрофы вертолета на востоке Турции, говорится в полученном РИА Новости заявлении Минобороны республики.
"С вертолетом типа Cougar, вылетевшим из Бингеля в Татван в 13:55 (мск), прервалась связь в 14:25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение", — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета.
Одной из жертв крушения стал командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш. Об этом сообщил глава регионального отделения в Элязыге Партии национального движения Семих Ышыквер.
Телеканал NTV показывает в прямом эфире кадры с места крушения вертолета, которое произошло в труднодоступной горной местности в провинции Битлис, и эвакуации раненых.
Министр обороны Турции Хулуси Акар проинформировал о трагедии президента Тайипа Эрдогана, который выразил соболезнования родственникам погибших. Акар вместе с начальником генштаба и командующим сухопутными войсками отправились на место происшествия.
Свои соболезнования в связи с крушением вертолета в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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