https://ria.ru/20210304/rosturizm-1599993531.html
Тематический видеоролик о России увидели представители более ста стран
Тематический видеоролик о России увидели представители более ста стран
Ростуризм представил специальный проект о России в преддверии Expo-2020 в Дубае во время тематической недели "Travel&Connectivity" ("Путешествие и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:31
2021-03-04T20:31
2021-03-04T20:32
туризм
россия
республика саха (якутия)
зарина догузова
дубай
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
москва
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599715882_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_d1db91e4a6280bcd1a92bfd060d3a480.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ростуризм представил специальный проект о России в преддверии Expo-2020 в Дубае во время тематической недели "Travel&Connectivity" ("Путешествие и взаимодействие"), сообщает пресс-служба ведомства. Делегации из более сотни стран приняли участие в онлайн дискуссиях и мероприятиях, посвященных теме туризма и его роли в международной креативной экономике. Федеральное агентство по туризму презентовало специальный видеопроект, в котором глава ведомства Зарина Догузова рассказала о развитии индустрии гостеприимства в России, о мерах, которые были предприняты в борьбе с пандемией и их эффективности, электронной визе. И о самых популярных направлениях путешествий по стране, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Владивосток. В Ростуризме уточнили, что в в одном видеоматериале, который стал приглашением отправиться в путешествие по России, удалось объединить новые возможности, впечатления и рассказ о традициях. "Идея проекта – представить разную Россию – динамичную, современную, самобытную, через образы, яркие кадры передать ее уникальное многообразие и его единство в одной стране, – рассказала Зарина Догузова. – Когда в Москве полночь, во Владивостоке – ранее утро, когда в самой холодной точке планеты Якутии минус 50, в курортном Сочи плюс 20, когда на юге еще цветут лотосы, на севере уже появляется первое полярное сияния. Многовековая культура, в которой переплелось влияние Запада и Востока, традиции всех мировых конфессий и наследие более сотни национальностей. И все это Россия, которая сама – целый мир!".Глава ведомства добавила, что въездной туризм – одно из важнейших направлений в восстановлении отрасли. И участие Ростуризма в Pre-Eхро–2020 – возможность продемонстрировать открытость России и готовность принимать гостей со всего мира после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления международного авиасообщения.В течение шести месяцев в павильоне РФ на выставке "Expo" будут представлены сменные экспозиции регионов.
https://ria.ru/20201221/turizm-1590165213.html
россия
республика саха (якутия)
дубай
москва
сочи
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599715882_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7b8141127eeab29680227c35c74c912.jpg
Видеопроект Ростуризма
Видеопроект Ростуризма. Проморолик
2021-03-04T20:31
true
PT7M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), зарина догузова, дубай, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, сочи, владивосток
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ростуризм представил специальный проект о России в преддверии Expo-2020 в Дубае во время тематической недели "Travel&Connectivity" ("Путешествие и взаимодействие"), сообщает пресс-служба ведомства.
Делегации из более сотни стран приняли участие в онлайн дискуссиях и мероприятиях, посвященных теме туризма и его роли в международной креативной экономике.
Федеральное агентство по туризму презентовало специальный видеопроект, в котором глава ведомства Зарина Догузова рассказала о развитии индустрии гостеприимства в России, о мерах, которые были предприняты в борьбе с пандемией и их эффективности, электронной визе. И о самых популярных направлениях путешествий по стране, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Владивосток.
В Ростуризме уточнили, что в в одном видеоматериале, который стал приглашением отправиться в путешествие по России, удалось объединить новые возможности, впечатления и рассказ о традициях.
"Идея проекта – представить разную Россию – динамичную, современную, самобытную, через образы, яркие кадры передать ее уникальное многообразие и его единство в одной стране, – рассказала Зарина Догузова. – Когда в Москве полночь, во Владивостоке – ранее утро, когда в самой холодной точке планеты Якутии минус 50, в курортном Сочи плюс 20, когда на юге еще цветут лотосы, на севере уже появляется первое полярное сияния. Многовековая культура, в которой переплелось влияние Запада и Востока, традиции всех мировых конфессий и наследие более сотни национальностей. И все это Россия, которая сама – целый мир!".
Глава ведомства добавила, что въездной туризм – одно из важнейших направлений в восстановлении отрасли. И участие Ростуризма в Pre-Eхро–2020 – возможность продемонстрировать открытость России и готовность принимать гостей со всего мира после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления международного авиасообщения.
В течение шести месяцев в павильоне РФ на выставке "Expo" будут представлены сменные экспозиции регионов.