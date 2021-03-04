https://ria.ru/20210304/rosturizm-1599993531.html

Тематический видеоролик о России увидели представители более ста стран

Тематический видеоролик о России увидели представители более ста стран

Ростуризм представил специальный проект о России в преддверии Expo-2020 в Дубае во время тематической недели "Travel&Connectivity" ("Путешествие и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:31

2021-03-04T20:31

2021-03-04T20:32

туризм

россия

республика саха (якутия)

зарина догузова

дубай

туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

москва

сочи

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ростуризм представил специальный проект о России в преддверии Expo-2020 в Дубае во время тематической недели "Travel&Connectivity" ("Путешествие и взаимодействие"), сообщает пресс-служба ведомства. Делегации из более сотни стран приняли участие в онлайн дискуссиях и мероприятиях, посвященных теме туризма и его роли в международной креативной экономике. Федеральное агентство по туризму презентовало специальный видеопроект, в котором глава ведомства Зарина Догузова рассказала о развитии индустрии гостеприимства в России, о мерах, которые были предприняты в борьбе с пандемией и их эффективности, электронной визе. И о самых популярных направлениях путешествий по стране, среди которых – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Владивосток. В Ростуризме уточнили, что в в одном видеоматериале, который стал приглашением отправиться в путешествие по России, удалось объединить новые возможности, впечатления и рассказ о традициях. "Идея проекта – представить разную Россию – динамичную, современную, самобытную, через образы, яркие кадры передать ее уникальное многообразие и его единство в одной стране, – рассказала Зарина Догузова. – Когда в Москве полночь, во Владивостоке – ранее утро, когда в самой холодной точке планеты Якутии минус 50, в курортном Сочи плюс 20, когда на юге еще цветут лотосы, на севере уже появляется первое полярное сияния. Многовековая культура, в которой переплелось влияние Запада и Востока, традиции всех мировых конфессий и наследие более сотни национальностей. И все это Россия, которая сама – целый мир!".Глава ведомства добавила, что въездной туризм – одно из важнейших направлений в восстановлении отрасли. И участие Ростуризма в Pre-Eхро–2020 – возможность продемонстрировать открытость России и готовность принимать гостей со всего мира после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления международного авиасообщения.В течение шести месяцев в павильоне РФ на выставке "Expo" будут представлены сменные экспозиции регионов.

https://ria.ru/20201221/turizm-1590165213.html

россия

республика саха (якутия)

дубай

москва

сочи

владивосток

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Видеопроект Ростуризма Видеопроект Ростуризма. Проморолик 2021-03-04T20:31 true PT7M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), зарина догузова, дубай, туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), москва, сочи, владивосток