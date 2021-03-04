https://ria.ru/20210304/rets-1599870394.html

РЭЦ планирует открыть бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat

РЭЦ планирует открыть бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat

Российский экспортный центр планирует открыть в этом году бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat, заявила в среду генеральный директор АО "Российский... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:54

2021-03-04T10:54

2021-03-04T10:54

wechat

российский экспортный центр

китай

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МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский экспортный центр планирует открыть в этом году бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat, заявила в среду генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина."В 2021 году РЭЦ планирует расширить эту работу на оптовые каналы, в частности, будет открыт бизнес-аккаунт РЭЦ на китайской платформе WeChat, которая представляет собой приложение, чья аудитория превышает 1,2 миллиарда активных пользователей", - сказала Никишина.Она отметила, что в ноябре 2019 года был открыт Национальный магазин российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com. По ее словам, к концу 2020 года там размещена продукция 93 российских компаний, объем продаж составил более 270 миллионов рублей, и это более 1,1 миллиона розничных продаж.

https://ria.ru/20210303/sputnik-1599751933.html

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wechat, российский экспортный центр, китай