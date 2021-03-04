Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/rets-1599870394.html
РЭЦ планирует открыть бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat
РЭЦ планирует открыть бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat
Российский экспортный центр планирует открыть в этом году бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat, заявила в среду генеральный директор АО "Российский... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:54
2021-03-04T10:54
wechat
российский экспортный центр
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599871437_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_4403a021c11ad59aeaaf44df80095ced.jpg
МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский экспортный центр планирует открыть в этом году бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat, заявила в среду генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина."В 2021 году РЭЦ планирует расширить эту работу на оптовые каналы, в частности, будет открыт бизнес-аккаунт РЭЦ на китайской платформе WeChat, которая представляет собой приложение, чья аудитория превышает 1,2 миллиарда активных пользователей", - сказала Никишина.Она отметила, что в ноябре 2019 года был открыт Национальный магазин российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com. По ее словам, к концу 2020 года там размещена продукция 93 российских компаний, объем продаж составил более 270 миллионов рублей, и это более 1,1 миллиона розничных продаж.
https://ria.ru/20210303/sputnik-1599751933.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599871437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1137c4c0f64e68ae46ab0afe4cb01ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
wechat, российский экспортный центр, китай

РЭЦ планирует открыть бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat

10:54 04.03.2021
 
© AFP 2021 / Lionel BonaventureЛоготип китайской платформе WeChat
Логотип китайской платформе WeChat - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AFP 2021 / Lionel Bonaventure
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский экспортный центр планирует открыть в этом году бизнес-аккаунт на китайской платформе WeChat, заявила в среду генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.
"В 2021 году РЭЦ планирует расширить эту работу на оптовые каналы, в частности, будет открыт бизнес-аккаунт РЭЦ на китайской платформе WeChat, которая представляет собой приложение, чья аудитория превышает 1,2 миллиарда активных пользователей", - сказала Никишина.
Запуск ракеты-носителя со спутником Beidou с космодрома Сичан - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 14:22Россия-Китай: Главное
Китай запустит новый спутник для мониторинга двуокиси углерода
Она отметила, что в ноябре 2019 года был открыт Национальный магазин российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com. По ее словам, к концу 2020 года там размещена продукция 93 российских компаний, объем продаж составил более 270 миллионов рублей, и это более 1,1 миллиона розничных продаж.
 
WeChatРоссийский экспортный центрКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44Песков прокомментировал новую публикацию об убийстве Немцова
13:42В Лондоне скоростной поезд задержали из-за кошки
13:41Суд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в лицо силовику в Москве
13:40На Украине заявили о начале третьей волны COVID-19
13:37В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:35Захарова рассказала, где подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
Лента новостейМолния